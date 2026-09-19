Mỹ đã tiêu tốn gần 44 tỷ USD cho chiến sự với Iran

Hãng tin AP ngày 18/9 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chi phí cho chiến dịch nhằm vào Iran tính đến ngày 3/9 đã lên 43,6 tỷ USD.

Số liệu được Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, tính toán.

Trong tổng số này, 11,2 tỷ USD được chi cho hoạt động tác chiến, 28,1 tỷ USD dành cho đạn dược và 4,3 tỷ USD để thay thế trang thiết bị quân sự bị thiệt hại.

Một nguồn tin nói với CNN rằng số liệu của CENTCOM chưa tính thêm 1,5 tỷ USD chi phí nhiên liệu. Nếu khoản này được cộng vào, tổng chi phí sẽ lên 45,1 tỷ USD, cao hơn đáng kể mức 37,5 tỷ USD mà Lầu Năm Góc đưa ra hồi tháng 7. Hiện Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 14/9 ước tính chi phí chiến sự của Mỹ tại Trung Đông tính đến ngày 1/8 là 38 tỷ USD.

Cơ quan này dự báo chi phí có thể tăng thêm 3 tỷ USD mỗi tháng, tùy mức độ leo thang của xung đột. Trong đó, chi phí đạn dược được ước tính ở mức 21,7 tỷ USD.

Các số liệu mới được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD, mức cao chưa từng có.

Nhà Trắng đồng thời đề nghị quốc hội phê duyệt gói ngân sách 95 tỷ USD để hỗ trợ tài chính cho cuộc xung đột với Iran cùng một số ưu tiên khác.

"Chúng tôi đang đề nghị ngân sách 1.500 tỷ USD để thực hiện những khoản đầu tư mang tính bước ngoặt, nhằm duy trì sức mạnh của đất nước và tạo ra những việc làm tốt với mức lương cao cho các nhà sản xuất Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói ngày 18/9.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu ông Hegseth công khai đầy đủ chi phí chiến sự.

Các nghị sĩ cho rằng Lầu Năm Góc chưa cung cấp đầy đủ thông tin ngân sách cho quốc hội và người dân Mỹ trong bối cảnh chi phí và thương vong quân nhân tiếp tục tăng.