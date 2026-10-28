Mỹ đã chi hơn 47 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Lầu Năm Góc hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về ước tính này, vốn là thông tin chưa được công bố rộng rãi.

Thông tin về chi phí ngày càng tăng trong cuộc chiến với Iran xuất hiện vào thời điểm Đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với những hệ lụy chính trị từ một cuộc xung đột vốn không được lòng công chúng, ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 – sự kiện sẽ quyết định đảng nào sẽ nắm quyền kiểm soát Quốc hội trong hai năm tới.

Tác động của cuộc chiến đối với giá năng lượng toàn cầu đã làm giảm sự ủng hộ của cử tri dành cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đảng Cộng hòa của tổng thống Trump hiện đang nắm giữ thế đa số mong manh tại cả hai viện của Quốc hội.

Ước tính mới nhất từ ​​Lầu Năm Góc liên quan đến các chi phí vận hành cuộc chiến, trong đó dự kiến ​​cần hơn 29 tỷ USD để thay thế số đạn dược đã tiêu hao trong xung đột.

Ngoài ra, cần hơn 6 tỷ USD để thay thế các thiết bị quân sự và những tổn thất về phương tiện chiến đấu – bao gồm cả máy bay và nhiều thiết bị bay không người lái (drone) đã bị mất trong cuộc chiến.

Một tàu sân bay Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu ở Iran - Ảnh: U.S. Central Command

Mỹ đã phát động cuộc chiến với Iran cùng với Israel vào tháng 2, với dự đoán rằng xung đột sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Chiến lược ban đầu của ông chủ Nhà Trắng trong cuộc chiến này là ưu tiên sử dụng các loại tên lửa dẫn đường chính xác, đắt tiền để oanh tạc hệ thống phòng thủ của Iran, nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng các loại đạn dược rẻ hơn về sau – chẳng hạn như các loại bom rơi tự do (như bom JDAM phóng từ máy bay), vốn có nguồn cung dồi dào.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn vào tháng 4 đã tạo cơ hội cho Iran khôi phục các cơ sở lưu trữ ngầm, đồng thời tái kích hoạt một số hệ thống phòng thủ, tên lửa và thiết bị bay không người lái vốn trước đó không thể tiếp cận được.

Kể từ đó, tổng thống Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran nhằm cắt đứt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ, đồng thời để ngỏ khả năng tái khởi động các hoạt động chiến đấu sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Các quan chức Mỹ (yêu cầu giấu tên) cho biết Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch nối lại các cuộc giao tranh cường độ cao nếu nhận được lệnh. Ước tính mới nhất từ ​​Lầu Năm Góc khác với con số 37,5 tỷ USD cho chi phí chiến tranh mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra hồi tháng 7.

Mặc dù các số liệu này bao gồm nhiều loại chi phí tác chiến — từ các hoạt động bay cho đến hỗ trợ không gian mạng — nhưng các ước tính của quân đội Mỹ về chi phí cho cuộc chiến với Iran lại chưa tính đến khoản kinh phí khổng lồ dự kiến ​​cần thiết để khắc phục những hư hại tại các căn cứ Mỹ, vốn là hậu quả từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.