Mỹ: Cựu chuyên viên DNA tại CBI lãnh án 10 năm tù vì làm sai lệch hơn 1.000 mẫu xét nghiệm

Vụ việc khiến nhà chức trách phải rà soát hơn 1.000 mẫu xét nghiệm và hàng trăm vụ án hình sự từng sử dụng kết quả do người này xử lý.

Người bị kết án là Yvonne “Missy” Woods, 66 tuổi, từng làm việc tại CBI gần 30 năm. Bà Woods bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2023.

Ngày 8/9, thẩm phán Andrew Poland tại quận Jefferson tuyên bà 10 năm tù sau khi bà nhận tội đối với 4 cáo buộc gồm tội phạm máy tính, khai man, cố gắng tác động đến một công chức và làm giả giấy tờ.

Missy Woods phản ứng khi nghe lời phát biểu của một người bạn về những ảnh hưởng của vụ việc, tại phiên tòa tuyên án ở Tòa án quận Jefferson vào ngày 8/9/2026. Ảnh: CPR

Theo hồ sơ điều tra, Woods đã thay đổi hoặc xóa dữ liệu liên quan đến các mẫu DNA, đồng thời không ghi chép đầy đủ một số bước trong quá trình xét nghiệm.

Công tố viên cho rằng một số hành vi nhằm che giấu những vấn đề phát sinh trong quá trình phân tích hoặc giúp bà hoàn tất công việc nhanh hơn.

Vụ việc bắt đầu được phát hiện vào năm 2023, khi một thực tập sinh của CBI nhận thấy dữ liệu DNA bị thiếu trong một mẫu mà Woods từng xử lý vào năm 2018.

Cơ quan này sau đó mở rộng kiểm tra và phát hiện thêm nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Một cuộc điều tra độc lập được tiến hành, qua đó phát hiện hơn 1.000 mẫu bị Woods thay đổi dữ liệu.

Các mẫu bị ảnh hưởng liên quan tới nhiều loại án, trong đó có giết người, tấn công tình dục và cướp.

Theo Colorado Public Radio, hơn 400 trong khoảng 1.100 vụ bị ảnh hưởng là các vụ tấn công tình dục. Tuy nhiên, nhà chức trách không cho rằng tất cả những vụ này đều có kết quả sai; một số chỉ bị ảnh hưởng bởi việc dữ liệu gốc không còn đầy đủ để tiếp tục kiểm tra.

Missy Woods nói chuyện với luật sư của mình khi cô xuất hiện tại tòa án quận Jefferson để nghe tuyên án vào ngày 8/9/2026. Ảnh: CPR

Một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất đã xảy ra với vụ án Michael Clark.

Người đàn ông này từng bị kết án giết người nhưng được trả tự do vào năm 2025 sau khi luật sư lập luận rằng bằng chứng DNA liên quan đến vụ án đã bị ảnh hưởng bởi sai phạm của Woods. Công tố viên cho biết họ có thể tìm cách xét xử lại Clark.

Cơ quan chức năng xác định 53 vụ có những báo cáo xét nghiệm sai hoặc gây hiểu nhầm chứa thông tin do Woods thực hiện.

Điều này buộc các công tố viên và cơ quan điều tra phải xem xét lại những vụ án từng dựa vào kết quả xét nghiệm của bà.

Tại phiên tuyên án, Woods xin lỗi và thừa nhận hành động của mình đã ảnh hưởng đến hệ thống tư pháp cũng như những người liên quan.

Thẩm phán Poland cho rằng đây là hành vi sai phạm có chủ ý của một người được giao trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật.

Vụ việc hiện vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Các cơ quan chức năng Colorado tiếp tục rà soát những vụ án có liên quan đến công việc của Woods, trong khi CBI tiến hành thay đổi quy trình nhằm hạn chế nguy cơ tương tự xảy ra trong tương lai.