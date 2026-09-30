Mỹ cùng liên minh quốc tế chính thức khép lại sứ mệnh ở Iraq

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chính thức khép lại sứ mệnh ở Iraq. (Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố, ngày 1/10, một ngày sau khi liên quân quốc tế chính thức rút khỏi nước này, nên được kỷ niệm là Ngày Chủ quyền.

Các lãnh đạo của nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp Iraq ra tuyên bố nêu rõ: “Đây là sự kiện quốc gia, khẳng định việc hoàn thành con đường hướng tới chủ quyền và củng cố sự hiện diện của nhà nước cùng các thể chế”.

Cố vấn An ninh Qasim al-Araji của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết, quyết định này là một “cột mốc quan trọng”, được đưa ra sau quá trình đàm phán và thống nhất bắt đầu từ tháng 7/2021.

Theo ông al-Araji, các lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rút khỏi những vị trí còn lại tại Iraq vào cuối tháng 9. Ông al-Araji ghi nhận chiến thắng trước IS là kết quả từ “những hy sinh của người dân Iraq và lòng dũng cảm của các lực lượng vũ trang” thuộc nhiều quân, binh chủng, cùng với sự hỗ trợ của liên minh quốc tế và các quốc gia bạn bè, đối tác.

Cố vấn An ninh Iraq nhấn mạnh, việc kết thúc sứ mệnh của liên minh “không đồng nghĩa với chấm dứt quan hệ đối tác”, mà là chuyển sang hình thức hợp tác song phương với các nước thành viên. Iraq và các nước sẽ tiếp tục hợp tác an ninh và tình báo, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và nâng cao năng lực “trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung”.

Vào tháng 9/2024, Baghdad và Washington nhất trí chấm dứt sứ mệnh quân sự của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Iraq theo lộ trình kéo dài đến hết tháng 9/2026, sau đó chuyển sang quan hệ an ninh song phương giữa Iraq và các nước thành viên liên minh.

Liên minh quốc tế chống IS được thành lập dưới sự dẫn dắt của Mỹ năm 2014, sau khi IS chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Liên minh đã hỗ trợ các lực lượng Iraq về không quân, tình báo và huấn luyện trong các chiến dịch chống IS. Tháng 12/2017, Iraq tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ từng bị IS chiếm giữ.