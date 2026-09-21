Mỹ cung cấp tới 40 nghìn quả bom hạng nặng cho Israel theo hợp đồng 2,8 tỷ USD?

Tờ New York Times (NYT) dẫn lời các quan chức quân sự cho biết, gói vũ khí đề xuất cung cấp cho Israel bao gồm 20 nghìn quả bom Mk 84 và 20 nghìn quả bom BLU-117. Cả hai đều là bom hạng nặng 2.000 pound, tức là trọng lượng vào khoảng 900 kg.

Dòng bom hàng không Mk 80 bao gồm loại Mk 84 và BLU-117 với thiết kế dạng module, trong đó thân bom có ​​thể được trang bị nhiều loại ngòi nổ, cánh đuôi và bộ dẫn hướng khác nhau.

Đáng chú ý là việc lắp đặt bộ cánh đuôi JDAM với hệ thống dẫn hướng vệ tinh quán tính có tác dụng biến một quả bom không điều khiển thành loại đạn dược hàng không có độ chính xác cao.

Một gói hàng riêng biệt trong đợt cung cấp vũ khí này là 20.000 đầu đạn xuyên phá I-2000, được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố dưới lòng đất khi tích hợp kíp nổ chậm, cho phép bom phát nổ sau khi xuyên qua đất, bê tông hoặc các chướng ngại vật khác.

Đề xuất hiện đã được trình lên các ủy ban liên quan của Quốc hội Mỹ để xem xét không chính thức. Tuy nhiên vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa gửi thông báo bằng văn bản cho Quốc hội về thương vụ này.

Với thực tế trên, hiện chưa có thông báo nào về gói vũ khí này trên trang web của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rõ họ không đưa ra bình luận về đề xuất bán vũ khí cho đến khi văn bản được gửi lên Quốc hội.

Theo giới truyền thông, phần lớn chi phí đạn dược cho Israel dự kiến ​​sẽ được chi trả bởi chương trình Viện trợ Quân sự Nước ngoài của Mỹ, tức là hoàn toàn miễn phí.

Tuy vậy cần nhấn mạnh, việc sản xuất và vận chuyển một lượng đạn dược lớn như vậy có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng có các cơ chế để đẩy nhanh tiến độ cung ứng.

Đây không phải là thương vụ lớn đầu tiên nhằm cung cấp cho Israel các loại bom Mk 84, BLU-117 và I-2000.

Vào tháng 2/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức phê duyệt khả năng bán cho Israel 35.529 quả bom Mk 84 hoặc BLU-117 và 4.000 đầu đạn xuyên giáp I-2000 với tổng giá trị 2,04 tỷ USD.

Sau đó Ngoại trưởng Mỹ đã sử dụng quyền khẩn cấp và hủy bỏ quy trình thông thường để Quốc hội xem xét nhanh thỏa thuận này. Việc cung cấp đạn dược theo hợp đồng nói trên dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2026.

Năm 2024, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đình chỉ việc chuyển giao một lô bom hàng không nặng 2.000 pound cho Israel vì lo ngại về việc sử dụng chúng ở các khu vực đông dân cư của Dải Gaza.

Lệnh cấm này đã được dỡ bỏ sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, thậm chí Tổng thống Mỹ thứ 47 còn đẩy nhanh tiến độ cung cấp bom hạng nặng cho Israel.

Những quả bom hạng nặng nói trên có thể được sử dụng để tấn công các công trình kiên cố và cơ sở hạ tầng ngầm. Tuy nhiên do khối lượng đầu đạn rất lớn, việc ném vào khu vực đô thị tiềm ẩn nguy cơ tàn phá trên diện rộng và gây thương vong cao cho dân thường.