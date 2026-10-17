Mỹ cung cấp miễn phí vận tải cơ C-130H Hercules cho đối tác

Không quân Mỹ (USAF) đã bàn giao 1 máy bay vận tải quân sự hạng trung C-130H Hercules từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc cho Romania mà không yêu cầu phải trả thêm chi phí.

Thông tin này được Bộ Quốc phòng Romania thông báo, lễ bàn giao và tiếp nhận máy bay đã diễn ra vào ngày 14/10 tại Căn cứ không quân vận tải số 90 ở Otopeni, với sự tham gia của đại diện giới chức quân sự cả hai nước.

Hiện nay Không quân Romania đang có trong biên chế tổng cộng 8 máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules với nhiều biến thể khác nhau, trong đó 1 chiếc đã ngừng hoạt động và đang được bảo quản trong kho.

Phi đội Hercules của Romania được chia thành hai biến thể chính, bao gồm 4 chiếc C-130B và 4 chiếc C-130H. Tổng cộng họ đã nhận được 5 máy bay C-130B, nhưng 1 chiếc trong số đó đã ngừng hoạt động và được sử dụng làm nguồn cung cấp phụ tùng thay thế.

Lịch sử hoạt động của máy bay vận tải Mỹ tại Romania bắt đầu vào ngày 25/10/1996, khi chiếc C-130B đầu tiên hạ cánh xuống lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.

Ngày 18/3/1997, chuyến bay đầu tiên của C-130 Hercules với phi hành đoàn người Romania đã diễn ra, và tới mùa hè cùng năm, chiếc máy bay nói trên này đã thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Sau đó phiên bản C-130H cải tiến dần được bổ sung vào phi đội vận tải của Romania, chiếc đầu tiên đến vào ngày 14/2/2007 (hiện nó đã bị loại biên), và nước này còn nhận thêm 2 phi cơ C-130H miễn phí nữa từ Mỹ vào năm 2023.

Trong suốt gần 3 thập kỷ, C-130 Hercules, cùng với những phi cơ hạng nhẹ C-27J Spartan đã tạo thành xương sống của lực lượng không quân vận tải Romania, cung cấp hậu cần cho các đơn vị tham gia hoạt động quốc tế.

Các phi hành đoàn máy bay vận tải Hercules của Romania đã tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại hơn 10 nước châu Âu, họ còn góp mặt trong sứ mệnh nhân đạo và chiến đấu ở Afghanistan, Libya, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia...

Máy bay vận tải hạng trung C-130H Hercules được trang bị 4 động cơ cánh quạt Allison T56-A-15 với công suất 4.590 mã lực mỗi chiếc, cho phép bay với tốc độ tối đa lên đến 600 km/h.

Chiếc phi cơ này có khả năng bay lên độ cao tối đa 10.000 m và mang theo tải trọng lên đến 19.000 kg, hoặc chuyên chở 90 lính dù được trang bị đầy đủ, dự trữ năng lượng cho tầm bay hơn 3.800 km.

Hiện nay phiên bản tiên tiến nhất của dòng vận tải cơ nói trên là C-130J Super Hercules, nó được trang bị cánh quạt 6 lá giảm thiểu tiếng ồn và nâng cao hiệu suất hoạt động, đi kèm hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số tinh vi hơn nhiều.