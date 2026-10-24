Mỹ công bố thỏa thuận ngừng bắn tại Kherson

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Nhà Trắng, thỏa thuận có sự thúc đẩy của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Các đại diện dân sự hai nước dự kiến đến từng hộ gia đình để đánh giá nhu cầu hỗ trợ. Người dân muốn rời khỏi thành phố sẽ được bố trí phương tiện đến địa điểm họ lựa chọn tại Nga hoặc Ukraine.

Nhà Trắng cho biết các bên đã phối hợp xây dựng quy trình kỹ thuật và tiến hành rà phá bom mìn. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu thời hạn ngừng bắn, số người dự kiến sơ tán, tuyến đường di chuyển hay cơ chế giám sát việc thực hiện thỏa thuận.

Oleshky nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát. Theo ước tính của Nhà Trắng, hiện còn khoảng 1.700-2.000 người sinh sống tại đây, trong đó có khoảng 50 trẻ em. Phần lớn cư dân là người cao tuổi, đang thiếu thuốc men, lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả Oleshky là “cái bẫy chết người”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cứu trợ và sơ tán dân thường. Khả năng triển khai kế hoạch sẽ phụ thuộc vào việc hai bên xác nhận và tuân thủ các điều khoản ngừng bắn.