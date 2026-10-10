Mỹ công bố thỏa thuận dầu mỏ với Nga, dự báo giá giảm mạnh

“Tôi vừa kết thúc cuộc trao đổi hết sức thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc trao đổi, hai bên đã nhất trí rằng Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó,” Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 10/10 giờ Việt Nam.

Ông Trump cho biết thêm, tùy thuộc vào tình hình hoạt động của các nhà máy lọc dầu diesel, Nga sẽ cung cấp thêm 3 triệu tấn nhiên liệu diesel trong thời gian tiếp theo.

“Với việc chúng ta kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz, cùng với thông báo quan trọng này về năng lượng Nga, giá dầu diesel tại Mỹ và trên toàn thế giới sẽ giảm mạnh, với mức giảm kỷ lục, và rất nhanh! Giảm giá nhiên liệu cho người dân Mỹ, đặc biệt là những người nông dân, chủ trang trại chăn nuôi và tài xế xe tải tuyệt vời của chúng ta, là ưu tiên hàng đầu của tôi,” ông Donald Trump viết và khẳng định đây là một thông báo “rất lớn và quan trọng”.

Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng sau đó, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi nghĩ các bạn đã nghe về thỏa thuận dầu mỏ với Nga. Và thành thật mà nói, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Putin. Chúng tôi sẽ tiếp nhận một lượng dầu rất lớn vào Mỹ, và đó là dầu diesel, đúng loại nhiên liệu mà chúng tôi mong muốn”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp năm 2025. Ảnh: Nhà Trắng

Về phía Nga, Điện Kremlin xác nhận năng lượng là một trong những chủ đề được Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump thảo luận trong cuộc điện đàm.

“Trong quá trình thảo luận về tình hình ngành năng lượng toàn cầu, phía Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường thế giới,” tuyên bố được Điện Kremlin đăng sáng 10/10 giờ Việt Nam cho biết.

Phó Thủ tướng Alexander Novak cũng xác nhận với TASS rằng Nga sẽ bắt đầu dỡ bỏ ngay các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel.

“Là một trong những nhà cung cấp nhiên liệu diesel chủ chốt cho thị trường toàn cầu, Nga sẽ ngay lập tức bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu diesel trước thời hạn dự kiến,” ông Novak cho biết.

Trước đó, ngày 8/7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thông báo chính phủ nước này áp đặt lệnh cấm dầu diesel nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường nội địa, khắc phục tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Hôm nay (8/7), chúng ta đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Điều này sẽ cho phép tăng nguồn cung cho thị trường nội địa," TASS dẫn phát biểu của ông Novak tại cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nội các về tình hình nhiên liệu và vận tải.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: TASS

Phản ứng trước thông tin về thỏa thuận cung cấp diesel giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng bất kỳ động thái nới lỏng trừng phạt nào đối với Nga mà không đi kèm một thỏa thuận giảm leo thang rõ ràng và lâu dài “đều là biểu hiện rõ ràng của sự yếu thế”.

“Điều đó có lợi cho Nga, cho phép nước này tiếp tục gây ra nhiều thương vong hơn, kéo dài cuộc xung đột, càng ít tôn trọng Mỹ hơn, đồng thời gây thêm những tổn thất và thiệt hại lớn hơn cho thế giới,” ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sáng 10/10 giờ Việt Nam.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cho phép Nga bán các sản phẩm dầu mỏ sẽ không mang lại hòa bình hay bất kỳ lợi ích nào cho thế giới.

“Điều cần thiết là một tiến trình giảm leo thang thực chất với Nga, trên cơ sở có đi có lại. Chúng tôi trông đợi sự hỗ trợ công bằng từ Mỹ đối với những nỗ lực bảo vệ tính mạng và người dân Ukraine, đồng thời mong muốn Mỹ có một cuộc trao đổi với Nga bằng lập trường cứng rắn tương xứng. Một cuộc trao đổi cứng rắn, chứ không phải yếu thế,” Tổng thống Volodymyr Zelensky chia sẻ.