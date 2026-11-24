Tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công trong vụ khủng bố 11-9-2001. Ảnh: Reuters

Đây là đợt công bố hồ sơ thứ ba dưới thời Thị trưởng New York Zohran Mamdani. "Sau vụ khủng bố kinh hoàng kéo theo những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, người dân trên khắp New York đã yêu cầu chính quyền minh bạch thông tin, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Chúng tôi đã xây dựng cổng thông tin công khai đầu tiên của thành phố, giúp người dân tiếp cận những hồ sơ họ đã chờ đợi hàng chục năm", Thị trưởng Zohran Mamdani nhấn mạnh. Cổng thông tin mà Thị trưởng Zohran Mamdani đề cập được ra mắt hồi tháng 9 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố và đã ghi nhận hơn 11 triệu lượt truy cập. The Hill cho biết, những tác động của thảm kịch 11-9-2001 đối với sức khỏe con người vẫn kéo dài đến nay khi có hơn 400.000 người đã tiếp xúc với các chất độc hại tán phát trong không khí sau vụ tấn công.