Mỹ công bố tên lửa đối không AIM-260 sau nhiều năm bí mật

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin công bố thông tin chi tiết về tên lửa đối không thế hệ mới AIM-260 JATM, sau nhiều năm chương trình được giữ bí mật.

Reuters cho biết vũ khí này được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu đối phó các mối đe dọa trên không tầm xa, trong đó có những tiêm kích hiện đại như J-20 của Trung Quốc. Lockheed Martin cho biết AIM-260 có tầm bắn và hiệu quả tác chiến cao hơn các tên lửa đối không hiện có.

AIM-260 được thiết kế để trang bị cho nhiều loại máy bay của không quân và hải quân Mỹ, trong đó có tiêm kích tàng hình F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Tên lửa được phát triển với kích thước phù hợp khoang vũ khí trong thân của các tiêm kích thế hệ 5, qua đó duy trì khả năng tàng hình khi mang vũ khí.

Cùng ngày, Lockheed Martin cho biết đã ký thỏa thuận khung với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đẩy nhanh sản xuất và bàn giao AIM-260.

Thỏa thuận là nền tảng cho chương trình mua sắm nhiều năm, nhưng hợp đồng này vẫn cần Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Lockheed Martin cũng cam kết tự đầu tư để mở rộng năng lực sản xuất tên lửa.

Tim Cahill, Chủ tịch bộ phận Tên lửa và Điều khiển Hỏa lực của Lockheed Martin, cho biết JATM là một trong những năng lực quan trọng đối với ưu thế trên không của Mỹ.

Ông nói chương trình trước đây được giữ bí mật do tính chất nhạy cảm, nhưng công ty hiện có thể công bố một phần thông tin về quá trình phát triển và kế hoạch tăng sản lượng.

Hình ảnh đầu tiên về AIM-260 xuất hiện vào tháng 5, khi một quả đạn được chụp trên tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ.

Thiết kế của tên lửa có thân thuôn dài, 4 cánh điều khiển phía sau và không có các cánh nâng lớn ở giữa thân như AIM-120 AMRAAM.

Cấu hình này được cho là giúp giảm lực cản và duy trì kích thước phù hợp với khoang vũ khí bên trong máy bay.

Thông số chính thức của AIM-260 vẫn được giữ kín. Một số đánh giá cho rằng tên lửa có tầm bắn ít nhất 200 km, vượt AIM-120 AMRAAM hiện đại.

Australia là khách hàng nước ngoài đầu tiên, cam kết gần 736 triệu AUD, tương đương khoảng 521 triệu USD, để trang bị AIM-260 cho F/A-18F, F-35A và EA-18G Growler.