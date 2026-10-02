Mỹ công bố nguyên nhân máy bay tác chiến điện tử 70 triệu USD lao xuống biển

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Hải quân Mỹ gặp sự cố khi hạ cánh xuống tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngoài khơi bang Virginia tối 28/9, khiến 2 phi công phải phóng ghế thoát hiểm và 6 thủy thủ được đưa đi kiểm tra y tế.

Sự cố xảy ra khoảng 18h18 ngày 28/9 giờ địa phương, trong lúc tàu sân bay đang thu hồi máy bay.

2 phi công thuộc Phi đội Tác chiến điện tử 130 đã phóng ghế sau khi hệ thống hãm đà gặp trục trặc, không thể giữ chiếc chiến đấu cơ lại. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng đưa cả 2 trở lại tàu an toàn.

Hải quân Mỹ cho biết tổng cộng 8 quân nhân được nhân viên y tế trên tàu đánh giá. 2 phi công cùng 2 thủy thủ bị thương trên sàn đáp được đưa tới Trung tâm Y tế Hải quân Portsmouth.

Một thủy thủ khác được chuyển tới bệnh viện ở Norfolk để điều trị các vết thương không đe dọa tính mạng.

Điểm đáng chú ý là Hải quân Mỹ mới chỉ xác định hệ thống hãm đà bị hỏng, chưa công bố thêm chính xác bộ phận nào gặp lỗi.

Vì vậy, chưa thể khẳng định cáp hãm đà bị đứt như một số thông tin ban đầu. Nguyên nhân đầy đủ của sự cố vẫn đang được điều tra.

Hệ thống hãm đà là thành phần đặc biệt quan trọng trên tàu sân bay. Khi hạ cánh, móc hãm phía sau máy bay phải bắt được một trong các dây cáp trên boong để giúp phi cơ dừng lại trong quãng đường rất ngắn.

Nếu hệ thống không hoạt động đúng, máy bay có thể không thể dừng lại an toàn.

Theo The War Zone, sự cố cáp hãm là một trong những tình huống nguy hiểm nhất đối với hoạt động hàng không trên tàu sân bay. Cáp chịu lực rất lớn và nếu đứt có thể gây nguy hiểm cho lực lượng trên sàn đáp.

Tuy nhiên, trong vụ việc mới, Hải quân Mỹ chưa xác nhận có đứt cáp hay không.

Tháng 11/2023, một tiêm kích F/A-18E Super Hornet cũng từng gặp sự cố cáp hãm trên USS Dwight D. Eisenhower. Máy bay trượt khỏi boong và chỉ cách mặt biển khoảng 5 m trước khi phi công lấy lại được tốc độ và độ cao.

EA-18G Growler là biến thể tác chiến điện tử phát triển từ tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet.

Máy bay mang các cảm biến và hệ thống gây nhiễu chuyên dụng, có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tác chiến bằng cách chế áp và gây nhiễu hệ thống điện tử đối phương.

Giá trị một chiếc Growler thường được nhắc tới ở mức hàng chục triệu USD, nhưng con số cụ thể phụ thuộc cấu hình và hợp đồng.