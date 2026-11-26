Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 đã đề xuất áp mức thuế quan mới lên tới 20% đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 12 đối tác thương mại lớn khác của "xứ cờ hoa".

Loạt đòn thuế quan mới này dự kiến có hiệu lực từ đầu năm tới, sau khi chính quyền của ông Trump hoàn tất cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Thông báo về các mức thuế mới đi kèm với các báo cáo điều tra chi tiết về từng quốc gia.

Chính quyền Tổng thống Trump mô tả mức thuế quan đề xuất 20% đối với nhiều mặt hàng từ Trung Quốc là "mức thuế đàm phán" - con số này có thể tăng cao hơn tùy thuộc vào tiến triển của các cuộc đối thoại đang diễn ra. Mức thuế mới này sẽ được áp chồng lên một số loại thuế hiện có, khiến tổng mức thuế đối với một số mặt hàng có thể lên tới hơn 40%.

Theo một quan chức Mỹ, người đã thông tin với báo giới trước khi mức thuế trên được công bố, các mức thuế mới sẽ chưa có hiệu lực ngay mà cần trải qua các phiên điều trần bổ sung và giai đoạn lấy ý kiến công chúng; dự kiến sớm nhất là vào tháng 1 năm tới.

Thỏa thuận đình chiến thương mại hiện tại với Trung Quốc sẽ hết hạn vào ngày 10/1/2027.

Một số quốc gia châu Á khác cũng bị ảnh hưởng, trong đó Campuchia, Indonesia và Malaysia có thể đối mặt với mức thuế 18%. Ấn Độ có thể chịu mức thuế 17%, nhưng theo chính quyền Mỹ, điều này chỉ xảy ra nếu các cuộc đàm phán hiện tại đạt được thỏa thuận.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp mức thuế quan mới lên tới 20% đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 12 đối tác thương mại lớn khác. Ảnh: RTE

Phía Trung Quốc lập tức lên tiếng. Theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn (Guo Jiakun), khẳng định lập trường của Trung Quốc trong việc xử lý các vấn đề kinh tế - thương mại với Mỹ luôn nhất quán và rõ ràng.

Hai bên nên giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, vị phát ngôn viên nhấn mạnh khi phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/11.

Ông nhấn mạnh thêm rằng, hai bên cần cùng nỗ lực thực hiện những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa nguyên thủ hai nước, đồng thời duy trì đà tăng trưởng ổn định cho quan hệ kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, vị phát ngôn viên nói.

Trong ngày 25/11, Nhà Trắng cũng công bố một loạt "mức thuế đề xuất" cao hơn trên diện rộng, dao động từ 20-40%. Đồng thời, chính quyền cũng thông báo kế hoạch điều chỉnh một số loại thuế áp dụng với Brazil, trong đó bổ sung mức thuế 10% đối với mặt hàng đường.

Tác động đối với các quốc gia khác có thể hạn chế hơn, do các mức thuế mới được thiết kế để không vượt quá những tỉ lệ đã được thỏa thuận trong các hiệp định thương mại gần đây.

Điều này đồng nghĩa với việc các đối tác thương mại như EU, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ chịu mức thuế 15% – một tỉ lệ phù hợp với các thỏa thuận mà họ đã đạt được trong những tháng gần đây.

Trong một chương trình trên CNBC ngày 25/11, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết: "Chúng tôi vẫn giữ nguyên các thỏa thuận đó với những quốc gia này, bởi chúng tôi tin rằng nhiều hiệp định đã ký kết thực sự giải quyết được phần lớn các vấn đề liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất".

Theo The Guardian, các chính sách thuế quan đã không nhận được sự ủng hộ từ cử tri Mỹ. Điều này đã góp phần mang lại chiến thắng cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11, giúp đảng này giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ từ đầu năm tới.

Theo ước tính từ Yale Budget Lab, các loại thuế quan hiện hành đang khiến mỗi hộ gia đình tại Mỹ phải gánh thêm chi phí khoảng 900 USD mỗi năm.

Theo một cuộc khảo sát do Harris Poll thực hiện cho The Guardian, chi phí sinh hoạt tăng cao là vấn đề hàng đầu đối với cử tri ở "xứ cờ hoa" trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở đó. Một cuộc thăm dò trước đó của Harris Poll cũng cho thấy cứ 10 người Mỹ thì có 7 người cho rằng thuế quan chính là nguyên nhân dẫn đến giá cả hàng hóa tăng cao.

Cục Phân tích Kinh tế Mỹ ngày 25/11 cho biết, tính theo năm, giá tiêu dùng trong tháng 10 đã tăng 3,8%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 và vượt xa mục tiêu lạm phát hàng năm 2% mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt ra.

Minh Đức (Theo Yahoo!Finance, The Guardian, Xinhua)