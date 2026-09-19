Mỹ công bố lịch trình đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 10-2025. Nguồn ảnh: XINHUA

Dự kiến, ngày 23-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Căn cứ Không quân Andrews để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi chuyên cơ đáp xuống Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, ngày 24-9, Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân tại Tầng Khánh tiết của Nhà Trắng. Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng trước khi hội đàm song phương.

Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân chủ trì tiệc quốc yến trọng thể tại Phòng Đông.

Ngày 25-9, Tổng thống Mỹ và phu nhân mời Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân dùng tiệc trà thân mật tại Nhà Trắng. Sau tiệc trà, hai nhà lãnh đạo cùng hai phu nhân tới tham quan Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ xem các văn kiện lịch sử lập quốc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cuộc gặp tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng 5-2026 tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).