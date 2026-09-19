Mỹ công bố lịch trình đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đến dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 9/11/2017. Ảnh: Reuters.

Lịch trình bao gồm lễ đón tại Nhà Trắng, quốc yến với bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo, tiệc trà riêng và chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ.

Các quan chức cấp cao Mỹ công bố chương trình vào tối 18/9, cho biết những nghi thức ngoại giao sẽ diễn ra song song các cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI), thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến hết hạn tháng 11, đất hiếm, fentanyl,...

Theo SCMP, nội dung về AI có khả năng được đưa vào các cuộc đàm phán kinh tế trước thượng đỉnh. Các vấn đề được quan tâm gồm vai trò của thỏa thuận đình chiến thương mại, những cuộc đàm phán thuế quan tại Busan...

Lịch trình của hai nhà lãnh đạo và phu nhân

Bà Melania hé lộ quốc yến đón ông Tập Video của bà Melania hé lộ không gian cầu kỳ tại quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với đèn chùm, hoa, bàn tiệc sang trọng và thực đơn mang biểu tượng đại bàng Mỹ.

Ngày 24/9, ông Trump và phu nhân sẽ đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại Nhà Trắng. Lễ đón chính thức sẽ diễn ra tại khu vực State Floor, tiếp đó là nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục cuộc hội đàm song phương, trong khi bà Bành Lệ Viện tham dự một chương trình riêng cùng bà Melania Trump.

Tối cùng ngày, ông Trump và bà Melania sẽ tổ chức quốc yến dành cho phái đoàn Trung Quốc tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo sẽ phát biểu mở đầu bữa tiệc.

"Mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là trải nghiệm được lên kế hoạch chu đáo và thực hiện tinh tế dành riêng cho những vị khách quý của chúng tôi", tài khoản cá nhân của bà Melania Trump và tài khoản chính thức của Đệ nhất phu nhân Mỹ đăng chú thích đi kèm video về bữa quốc yến Nhà Trắng ngày 17/9.

Ngày 25/9 sẽ có lịch trình nhẹ nhàng hơn. Theo các quan chức, ông Trump và bà Melania sẽ tiếp ông Tập và bà Bành tại Nhà Trắng để dùng trà riêng. Sau đó, họ sẽ cùng tham quan Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi lưu giữ nhiều văn kiện quan trọng trong lịch sử nước Mỹ, nhân dịp quốc gia này kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tháng 4/2017. Ảnh: Reuters.

Một nghi thức đón tiếp hiếm thấy

SCMP trước đó đưa tin Tổng thống Trump sẽ trực tiếp đón Chủ tịch Tập tại Căn cứ Liên hợp Andrews khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt chân xuống Washington, thay vì chỉ đón tại Nhà Trắng. Đây là nghi thức hiếm thấy trong các chuyến thăm cấp cao tới Mỹ. Reuters sau đó xác nhận kế hoạch này.

Bên cạnh các nghi thức ngoại giao trang trọng, sự chú ý của dư luận còn đổ dồn vào danh sách khách mời dự tiệc quốc yến - nơi quy tụ những tên tuổi ảnh hưởng nhất trong ngành công nghệ Mỹ.

Theo POLITICO, CEO OpenAI Sam Altman, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO Qualcomm Cristiano Amon dự kiến tham dự tiệc quốc yến cùng Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Tập.

Việc các lãnh đạo công nghệ góp mặt tại sự kiện cho thấy AI nhiều khả năng sẽ là một chủ đề quan trọng trong các cuộc đàm phán. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh những cảnh báo về rủi ro nghiêm trọng của AI, trong đó có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho con người, đang được tranh luận trong ngành.

Tổng thống Mỹ và các tỷ phú công nghệ Tim Cook, Elon Musk và Jensen Huang tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, danh sách khách mời do chính quyền công bố còn có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ khác như Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jane Fraser và Tim Cook, cùng các quan chức chính phủ Mỹ.