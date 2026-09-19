Mỹ công bố lịch trình đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly và các quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, sự kiện sẽ xoay quanh các hoạt động ngoại giao song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo lịch trình được công bố, chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến hạ cánh xuống Căn cứ Liên hợp Andrews vào khoảng 16h ngày 23/9 (giờ địa phương). Tại đây, Tổng thống Donald Trump sẽ trực tiếp ra tận đường băng đón Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện trong cuộc gặp tại Bắc Kinh năm 2017. Ảnh: PAS China

Sang ngày 24/9, lễ đón chính thức cấp nhà nước sẽ diễn ra tại Nhà Trắng, tiếp nối bằng lễ duyệt binh tại Vườn Hồng và cuộc hội đàm song phương tại Phòng Bầu Dục cùng các phiên họp mở rộng.

Chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề kinh tế và an ninh then chốt như thuế quan thương mại, kiểm soát xuất khẩu chip AI, đất hiếm, chất fentanyl, người nước ngoài bị bắt giữ và khả năng đầu tư vào thị trường ô tô Mỹ.

Vào buổi tối cùng ngày, phía Mỹ sẽ tổ chức quốc yến tại Phòng Đông của Nhà Trắng với khoảng 100 khách mời, bao gồm các lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Tim Cook, Sam Altman và Jensen Huang.

Trong ngày 25/9, hai nhà lãnh đạo cùng các phu nhân sẽ dự buổi trà thân mật tại Nhà Trắng, sau đó tới thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, trước khi làm lễ chia tay.

Chuyến thăm đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ chuyến công du của Tổng thống Trump tới Bắc Kinh vào tháng 5/2026.