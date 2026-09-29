Mỹ công bố kế hoạch xây nhà máy thép lớn nhất lịch sử

Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch xây dựng nhà máy thép trị giá 15 tỷ đô la ở Iowa. Ảnh: Reuters

Dự án này được Nhà Trắng mô tả là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Công trình do công ty khai khoáng Mesabi Metallics phát triển và dự kiến bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2030.

Giai đoạn đầu của nhà máy dự kiến đạt công suất 7,5 triệu tấn thép mỗi năm trước khi tăng lên 10 triệu tấn. Mesabi sẽ sử dụng quặng sắt khai thác tại mỏ Nashwauk ở Minnesota tạo thành chuỗi sản xuất tích hợp từ nguyên liệu đến thép thành phẩm.

“Đây là một khoản đầu tư khổng lồ. Ngành công nghiệp thép của chúng ta đang hồi sinh mạnh mẽ”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng khi công bố dự án cùng lãnh đạo Mesabi Metallics và các quan chức cấp cao.

Quy mô việc làm là một trong những điểm được Nhà Trắng nhấn mạnh. Theo đó, dự án được kỳ vọng tạo ra ít nhất 1.750 việc làm lâu dài tại Iowa và hỗ trợ tới 6.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng. Chính quyền Mỹ ước tính giai đoạn đầu có thể tạo tổng tác động kinh tế khoảng 95 tỷ USD trong quá trình xây dựng và trong 10 năm đầu vận hành.

Kế hoạch xây nhà máy này xuất hiện trong bối cảnh thị trường thép toàn cầu chịu áp lực từ dư thừa công suất và nhu cầu yếu. Tuy nhiên tại Mỹ, các rào cản thương mại khiến giá thép cao hơn, thúc đẩy những dự án sản xuất trong nước dù chi phí đầu tư lớn.

Thuế quan lâu nay cũng là một trụ cột trong chính sách công nghiệp của Tổng thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Mỹ áp thuế 25% đối với phần lớn thép nhập khẩu. Chính quyền hiện coi các khoản đầu tư mới như dự án Mesabi là bằng chứng cho lập luận rằng rào cản thương mại có thể kéo sản xuất và việc làm trở lại Mỹ.

Dữ liệu gần đây cho thấy sản xuất công nghiệp Mỹ đã cải thiện. Theo Cục Dự trữ Liên bang, sản lượng sản xuất tăng với tốc độ mạnh nhất trong khoảng 4 năm. Việc làm tại các nhà máy cũng phục hồi nhẹ, tăng 56.000 việc tính đến tháng 8 sau khi giảm 113.000 trong năm đầu ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Mesabi Metallics cũng nhận được hỗ trợ tài chính đáng kể. Tập đoàn Essar của Ấn Độ, chủ sở hữu mỏ Mesabi đã đầu tư hơn 2,5 tỷ USD vào hoạt động tại Minnesota, trong khi Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ công bố khoản tài trợ 10 tỷ USD cho việc mở rộng mỏ.

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