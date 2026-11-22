Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ (USFS), trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), mới đây đã công khai ba tài liệu lịch sử về Bigfoot. Những hồ sơ này ghi lại các cuộc điều tra và thông tin về những lần người dân tuyên bố bắt gặp sinh vật bí ẩn tại nhiều khu vực của nước Mỹ.

Bigfoot, còn được gọi là Sasquatch hay “quái vật chân to”, là sinh vật huyền thoại nổi tiếng trong văn hóa dân gian Bắc Mỹ. Theo những lời kể, sinh vật này có hình dáng giống vượn người khổng lồ, cao khoảng 2-3 mét, toàn thân phủ lông rậm và di chuyển bằng hai chân. Bigfoot được cho là sinh sống trong các khu rừng hẻo lánh, đặc biệt tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ và Canada.

Hình ảnh sinh vật được cho là Bigfoot trong đoạn phim do Roger Patterson và Robert Gimlin ghi lại tại California, Mỹ, năm 1967. Ảnh: Public Domain

Trong nhiều thập kỷ, không ít người tuyên bố đã nhìn thấy Bigfoot hoặc phát hiện những dấu chân khổng lồ nghi thuộc về sinh vật này. Tuy nhiên, đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm được bằng chứng đáng tin cậy xác nhận sự tồn tại của Bigfoot. Nhiều dấu vết được kiểm tra thực tế được cho là do động vật thông thường, sự nhầm lẫn hoặc những trò dàn dựng tạo ra.

Một trong những tài liệu đáng chú ý nhất là báo cáo điều tra vào tháng 6/1982 tại khu vực Mill Creek, thuộc Rừng quốc gia Umatilla, bang Washington.

Khi đó, các nhân viên lâm nghiệp đã phát hiện nhiều dấu chân lớn bất thường trên những con đường mòn trong rừng. Một số dấu chân dài khoảng 38 cm, khiến người ta đặt nghi vấn liệu chúng có thuộc về Bigfoot hay không.

Ảnh chụp dấu chân được cho là của Bigfoot ở Hoopa, California vào tháng 9 năm 1962 và được đăng trên một bài báo của tờ Humboldt Times. Ảnh: CC

Để làm rõ sự việc, nhóm điều tra đã đo kích thước dấu chân, chụp ảnh màu và sử dụng thạch cao để tạo khuôn, nhằm lưu giữ những dấu vết phục vụ quá trình nghiên cứu.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cũng phát hiện nhiều điểm bất thường. Một số dấu chân xuất hiện rồi biến mất đột ngột, không để lại dấu vết di chuyển liên tục. Độ sâu của các dấu chân cũng không phù hợp với giả thuyết chúng được tạo ra bởi một sinh vật có trọng lượng lớn.

Các nhà điều tra khi đó nghi ngờ những dấu chân có thể đã được con người tạo ra, thay vì thuộc về một sinh vật bí ẩn.

Ngoài cuộc điều tra năm 1982, tài liệu được công bố còn ghi lại câu chuyện tại bang Montana từ những năm 1940.

Theo một bản tường thuật được viết năm 1980, người đàn ông tên Leo Kinney kể rằng ông cùng ba thợ săn từng phát hiện những dấu chân lớn bất thường tại khu vực Petty Creek. Những người có mặt khi đó đều cảm thấy bất an và không muốn tiếp tục lần theo dấu vết.

Một hồ sơ khác đề cập đến thông tin về trường hợp nghi nhìn thấy Bigfoot tại hạt Sanders, bang Montana, vào năm 2003.

Việc công bố những tài liệu này đã thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến Bigfoot, đồng thời làm dấy lên các cuộc thảo luận về một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất trong văn hóa dân gian Mỹ.

Dù vậy, các hồ sơ chỉ cho thấy chính quyền Mỹ từng ghi nhận và xem xét những báo cáo liên quan đến Bigfoot, chứ không phải bằng chứng xác nhận sinh vật này thực sự tồn tại.