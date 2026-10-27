Mỹ công bố chiến lược phát triển ngành thủy sản 'Nước Mỹ trên hết'

Hải sản tươi sống được bày bán tại một khu chợ cá ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ).

Theo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, thủy sản là một phần phong phú trong lịch sử nước Mỹ và nền kinh tế ven biển năng động của nước này. Chiến lược Thủy sản “Nước Mỹ trên hết” được công bố ngày 23/10 bảo đảm tương lai của ngành thủy sản Mỹ sẽ do ngư dân, người lao động và ngành công nghiệp Mỹ xây dựng, chứ không phải do hàng nhập khẩu từ nước ngoài quyết định.

Chiến lược tập trung vào 5 nhóm ưu tiên chính. Thứ nhất, mở rộng khai thác và tiêu thụ thủy sản trong nước. Mỹ sẽ rà soát các giới hạn đánh bắt trên cơ sở dữ liệu khoa học, khôi phục quyền tiếp cận một số ngư trường và cắt giảm những yêu cầu quản lý không cần thiết. Đồng thời, xây dựng nhãn hiệu tự nguyện “Hải sản đánh bắt tại Mỹ”, ưu tiên sử dụng thủy sản nội địa trong hoạt động mua sắm của Chính phủ và triển khai chiến dịch toàn quốc “Ăn hải sản Mỹ” nhằm khuyến khích tiêu dùng sản phẩm trong nước.

Thứ hai, khôi phục và hiện đại hóa hạ tầng ngành thủy sản. Chính quyền ông Trump sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp phép, khuyến khích đầu tư tư nhân vào cảng cá, kho lạnh, cơ sở chế biến, đóng tàu và đội tàu đánh bắt. Các chương trình tài chính hiện có của Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ sẽ được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp công nghệ, thiết bị và năng lực chế biến, qua đó tăng sản lượng nội địa và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Thứ ba, tăng cường kiểm soát nhập khẩu và thực thi các biện pháp thương mại công bằng. Mỹ sẽ nâng cấp Chương trình Giám sát Nhập khẩu Hải sản, tăng cường kiểm tra các lô hàng có nguy cơ cao, chống gian lận thương mại, ghi nhãn sai và hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). NOAA sẽ phối hợp với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và các cơ quan liên quan nhằm bảo vệ lợi ích của ngành thủy sản Mỹ và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài cho hàng xuất khẩu Mỹ.

Thứ tư, cải cách quy định và thúc đẩy nuôi trồng thủy sản biển. Mỹ sẽ rà soát, đơn giản hóa các quy định quản lý nghề cá, phối hợp với các hội đồng quản lý khu vực để giảm chi phí tuân thủ; đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn, hướng dẫn cấp phép nhằm tạo điều kiện mở rộng hoạt động nuôi trồng thủy sản tại các vùng biển thuộc thẩm quyền liên bang.

Thứ năm, hỗ trợ sức khỏe cộng đồng thông qua thủy sản. Các cơ quan liên bang phụ trách y tế và dinh dưỡng sẽ thống nhất các hướng dẫn và hoạt động giáo dục với những bằng chứng khoa học hiện hành về lợi ích của việc tiêu thụ thủy sản. NOAA sẽ đóng góp thông tin chính xác về nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản vào các hoạt động truyền thông công chúng được phối hợp triển khai.

NOAA đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai chiến lược, thông qua cung cấp cơ sở khoa học, chuyên môn quản lý nghề cá và hỗ trợ xác minh cần thiết, đồng thời duy trì việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên biển của Mỹ.

Theo NOAA, Mỹ quản lý một số nguồn lợi thủy sản có năng suất cao nhất thế giới trên cơ sở đánh giá khoa học. Ngư dân thương mại Mỹ hoạt động theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo tồn và quản lý. Chiến lược phát huy nền tảng này bằng cách phối hợp chính sách liên bang, cơ sở khoa học và các thẩm quyền hiện hành nhằm mở rộng cơ hội khai thác bền vững, giảm các chi phí tuân thủ không cần thiết, khôi phục năng lực chế biến trong nước và cơ sở hạ tầng ven biển, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của thủy sản Mỹ.

NOAA nhấn mạnh chiến lược dựa trên các thẩm quyền pháp lý và chương trình hiện có, thay vì triển khai các sáng kiến chi tiêu mới. Trọng tâm là tháo gỡ rào cản, cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang và tạo ra những kết quả có thể đo lường được đối với ngư dân, doanh nghiệp chế biến và cộng đồng ven biển.

Thông qua việc ưu tiên sản xuất trong nước, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, thúc đẩy cạnh tranh công bằng và quản lý dựa trên cơ sở khoa học, Chiến lược Thủy sản “Nước Mỹ trên hết” hướng tới củng cố nền tảng công nghiệp thủy sản, tạo việc làm, thúc đẩy sự thịnh vượng của các cộng đồng ven biển và tăng cường an ninh lương thực quốc gia Mỹ.