Thông báo của Nhà Trắng công bố cuối ngày 18/11 nêu rõ, các thỏa thuận tập trung vào những lĩnh vực hàng không, quốc phòng, năng lượng và công nghệ, phản ánh nỗ lực của Washington nhằm mở rộng quan hệ kinh tế và tăng cường hiện diện chiến lược tại khu vực.

Đáng chú ý, Tập đoàn Chế tạo máy bay Boeing và Tập đoàn Hàng không vũ trụ GE Aerospace đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 12 tỷ USD cung cấp 20 máy bay Boeing 787 cho hãng hàng không Philippine Airlines. Đây là thương vụ có giá trị lớn nhất trong số các thỏa thuận được công bố.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Mỹ và Philippines sẽ thúc đẩy các khoản tài chính trị giá hơn 2 tỷ USD nhằm hỗ trợ Manila mua sắm trang thiết bị quân sự. Philippines cũng có kế hoạch hiện đại hóa sân bay Basco nhằm nâng cao năng lực tiếp cận quân sự, ứng phó thiên tai và tăng cường khả năng bảo đảm chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ triển khai một số dự án tại Thái Lan và Malaysia.