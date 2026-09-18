Mỹ có thể sắp lần đầu mua chiến đấu cơ F-16 mới sau hơn 20 năm

Tạp chí Air & Space Forces và Aviation Week ngày 16/9 dẫn các nguồn tin cho biết Không quân Mỹ đang đánh giá phương án mua tiêm kích F-16 mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng khi nhiều chiến đấu cơ hiện nay trở nên lạc hậu và hết niên hạn sử dụng.

Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu Không quân Mỹ mua F-16 mới kể từ khi tiếp nhận chiếc F-16C Block 50 cuối cùng vào tháng 3/2005.

Cựu trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ Will Roper từng đề cập khả năng mua thêm F-16 để bổ sung cho các phi đội F-22, F-35 và F-15EX.

Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cảnh báo quy mô phi đội tiêm kích của Không quân Mỹ đã giảm xuống dưới mức yêu cầu theo luật.

Tính đến tháng 5, lực lượng này có 1.098 tiêm kích, thấp hơn 47 chiếc so với mức tối thiểu 1.145 chiếc.

Không quân Mỹ hiện vận hành 826 tiêm kích F-16C/D với tuổi trung bình khoảng 34 năm.

Những máy bay này đã trải qua các chương trình nâng cấp kéo dài niên hạn, trong đó một số đang được hiện đại hóa lên chuẩn F-16V Viper.

Các nguồn tin cho biết phương án đang được xem xét có thể là F-16G, biến thể phát triển từ F-16V.

Máy bay được cho là sẽ có thùng dầu phụ gắn liền thân, hệ thống tìm kiếm và bám bắt hồng ngoại (IRST), thiết bị chỉ thị mục tiêu Sniper và dù hãm tốc.

Việc mua máy bay mới sẽ giúp Không quân Mỹ sở hữu những khung thân chưa qua khai thác thay vì tiếp tục kéo dài thời gian sử dụng các F-16 đã hoạt động hàng chục năm.

F-16 mới có tuổi thọ thiết kế dự trữ lên tới 12.000 giờ bay, cao hơn khoảng 50% so với các biến thể cũ.

F-16G cũng được cho là trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) AN/APG-83, màn hình điều khiển hiện đại, hệ thống nhận diện địch - ta AN/APX-126, đường truyền dữ liệu Link 16, khả năng tương thích với kính nhìn đêm và thiết bị chỉ thị mục tiêu gắn trên mũ bay, cùng nhiều thiết bị điện tử hàng không mới.

Không quân Mỹ đặt mục tiêu nâng quy mô phi đội tiêm kích lên 1.558 chiếc vào năm 2035 để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Lực lượng này đang loại biên những máy bay đời cũ và tăng cường tiếp nhận các chiến đấu cơ thế hệ mới nhằm hướng tới mục tiêu trên.

Tiêm kích F-16 được phát triển từ những năm 1970 và trở thành một trong những dòng tiêm kích phổ biến nhất thế giới.

Những chiếc F-16 đời cũ từng có giá xuất xưởng khoảng 30-35 triệu USD, trong khi F-16V có giá khoảng 60-80 triệu USD.

Khi tính thêm phụ tùng, hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện, giá trị mỗi máy bay trong một số hợp đồng có thể lên tới 120-200 triệu USD.