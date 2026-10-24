Mỹ có thể nới lỏng trừng phạt Nga sau thỏa thuận dầu diesel

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo các nguồn tin, giới chức Ukraine lo ngại Mỹ có thể xem xét nới hạn chế đối với tàu vận tải, doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân liên quan ngành phân bón Nga.

Hiện Mỹ chưa trực tiếp áp đặt trừng phạt đối với toàn ngành này hoặc cấm nhập khẩu phân bón Nga. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về biện pháp nào có thể được điều chỉnh, và khả năng đạt thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng.

Ngày 9-10, Tổng thống Trump công bố thỏa thuận Nga cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, cùng các đợt cung cấp bổ sung dự kiến trong những tháng tiếp theo. Thỏa thuận vấp phải chỉ trích tại Washington và làm gia tăng lo ngại ở Kiev về khả năng Mỹ tiếp tục nới lỏng sức ép kinh tế đối với Moskva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các thỏa thuận về năng lượng có thể kéo theo việc nới trừng phạt ở những lĩnh vực khác. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của thỏa thuận dầu diesel, viện dẫn luật năm 2022 cấm nhập khẩu năng lượng có nguồn gốc từ Nga.

Moskva từ lâu đề nghị phương Tây tháo gỡ những trở ngại liên quan ngân hàng, bảo hiểm và vận tải biển đối với xuất khẩu nông sản, phân bón. Tuy nhiên, đến nay chưa có xác nhận chính thức rằng Washington đang xúc tiến một thỏa thuận mới về lĩnh vực này.