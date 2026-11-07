Mỹ có thể nối lại tấn công Iran vào ngày trăng non?

(Ảnh: CENTCOM)

Các quan chức cấp cao xác nhận với Fox News, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp đội ngũ an ninh quốc gia hôm 5/11 để thảo luận về việc liệu có nên nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hay không.

Theo nguồn tin, các cuộc họp diễn ra tại Nhà Trắng trong hai ngày.

Nguồn tin cho biết thêm, các cuộc tấn công có thể nối lại vào ngày 9/11, thời điểm trăng non tại Trung Đông, nghĩa là hầu như không có ánh trăng, một điều kiện thuận lợi cho các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ.

Trước đó ngày 5/11, ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng Washington sẽ “đưa ra quyết định” về việc có tiếp tục các hoạt động quân sự hay không.

Ông đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta có muốn tiến xa hơn” bằng các cuộc tấn công để đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran bị xóa sổ và “điều đó sẽ không bao giờ tái diễn?”

Theo các báo cáo dẫn lời một quan chức Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng tái khởi động các chiến dịch quy mô lớn tại Iran, nhưng hiện vẫn chưa nhận được chỉ thị mới từ Washington.

Trong cuộc điện đàm hôm 5/11, Thủ tướng Iraq Ali Faleh Al-Zaidi cũng nhấn mạnh với ông Trump, rằng lãnh thổ Iraq không được phép trở thành nơi tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các quốc gia láng giềng.

“Thủ tướng khẳng định lập trường của Iraq về việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng lãnh thổ Iraq không được phép bị sử dụng làm bàn đạp cho các hành động gây hấn chống lại các nước láng giềng”, Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết trong một tuyên bố trên nền tảng X.

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Roosevelt sẽ tiến vào khu vực phụ trách của CENTCOM tại Trung Đông sớm nhất là vào giữa tháng 11, hội quân cùng các tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington.

Theo Fox News, nhóm tác chiến USS Roosevelt cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 có tổng quân số lên tới 10.000 người.

Axios nhận định,việc đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là bước ngoặt đối với quyết định tiếp theo của ông Trump, đặc biệt là khả năng phát động một đợt không kích mới nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.

Hiện Nhà Trắng đang cân nhắc ba phương án: tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới, tiếp tục siết chặt sức ép kinh tế đối với Tehran hoặc đạt được một thỏa thuận ngoại giao, trong đó có những nhượng bộ đáng kể dành cho Iran.