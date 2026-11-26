Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) vừa ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 trong số 16 nền kinh tế. Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Tối 25/11, Bộ Công Thương cho biết Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Việt Nam nằm trong số 14 nền kinh tế được công bố kết luận sơ bộ, cùng với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Mức thuế đề xuất chưa có hiệu lực

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Mức này có thể giảm xuống 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành áp dụng theo Mục 301 và Mục 232. Ngoài ra, USTR đề xuất danh mục miễn trừ thuế gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

Bộ Công Thương cho biết việc công bố kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là một bước trong quy trình điều tra theo pháp luật Mỹ. Đây chưa phải quyết định cuối cùng và mức thuế đề xuất chưa được áp dụng.

USTR sẽ tiếp nhận ý kiến, tham vấn các bên liên quan trước khi quyết định mức thuế, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các khoản thuế hiện hành và danh mục hàng hóa được miễn trừ.

Phiên điều trần công khai dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1/2027. Theo quy định và thông lệ của Mỹ, quyết định cuối cùng có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027, muộn nhất là ngày 11/3/2027.

Mức thuế chính thức có thể thấp hơn đề xuất ban đầu nếu USTR ghi nhận những tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng đối với các vấn đề thuộc phạm vi điều tra thông qua đàm phán song phương.

Việt Nam tiếp tục đàm phán với Mỹ

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong quá trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ, đồng thời triển khai các biện pháp cải cách nhằm giải quyết những vấn đề phía Mỹ quan tâm.

Ngày 21/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ nhằm quản trị xuất siêu trong quan hệ thương mại song phương theo hướng bền vững, hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường nhập khẩu phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu.

Chính phủ cũng yêu cầu triển khai các giải pháp phòng ngừa nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ và kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Bộ Công Thương đánh giá những biện pháp này, cùng với kết quả đàm phán thương mại song phương, sẽ là căn cứ quan trọng để Mỹ cân nhắc áp dụng mức thuế thấp hơn đề xuất ban đầu.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành tham gia phiên điều trần công khai, gửi văn bản phản biện đối với kết luận sơ bộ và những cáo buộc chưa chính xác của các bên liên quan, đồng thời tiếp tục tham vấn với các cơ quan chức năng của Mỹ.

Hai nước cũng đang nỗ lực sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.