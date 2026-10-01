Mỹ có thể đưa tên lửa chống tăng SPIKE SR vào tay bộ binh như thế nào?

Để một tên lửa nước ngoài được đưa vào trang bị, quân đội Mỹ không chỉ cần xác nhận nó có thể phóng và đánh trúng mục tiêu. Hệ thống còn phải trải qua quá trình đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận và xem xét khả năng tích hợp vào lực lượng. Với tên lửa chống tăng SPIKE SR, Mỹ hiện mới bước vào giai đoạn chứng nhận và phát triển theo yêu cầu riêng.

Cơ chế được sử dụng trong chương trình mới là Liên minh Công nghệ Hàng không và Tên lửa (AMTC), một cơ chế hợp tác giữa quân đội Mỹ với các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không.

Tên lửa. AMTC được thiết lập bởi Trung tâm Phát triển Năng lực Chiến đấu Hàng không và Tên lửa của Lục quân Mỹ (CCDC AvMC) theo hình thức Thỏa thuận Giao dịch Khác (OTA).

Cơ chế này được thiết kế để thúc đẩy nhanh các dự án nghiên cứu, phát triển và chế tạo nguyên mẫu, đồng thời tạo điều kiện cho cả những doanh nghiệp quốc phòng truyền thống và các công ty nhỏ tham gia..

OTA khác với hợp đồng mua sắm quốc phòng thông thường theo Quy định Mua sắm Liên bang Mỹ (FAR). Theo AMTC, mô hình này giảm một số thủ tục áp dụng trong mua sắm truyền thống, giúp chính phủ và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp hơn về yêu cầu công nghệ, đồng thời rút ngắn thời gian phát triển và thử nghiệm nguyên mẫu.

Trong trường hợp SPIKE SR, RSGS ngày 22/9 thông báo nhận thỏa thuận thông qua AMTC để hỗ trợ quá trình chứng nhận tại Mỹ.

Công việc bao gồm điều chỉnh, tích hợp và thử nghiệm các năng lực phù hợp với yêu cầu của quân đội Mỹ. Thông báo hiện chưa công bố số lượng tên lửa được mua, giá trị hợp đồng hay lịch đưa vào sử dụng.

Điều này cần được phân biệt với những giai đoạn trước. Nghiên cứu và phát triển nhằm hoàn thiện công nghệ. Thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng hoạt động trong những điều kiện xác định.

Chứng nhận là quá trình đánh giá hệ thống có đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật, an toàn và vận hành mà lực lượng sử dụng đặt ra hay không. Chỉ sau khi các yêu cầu liên quan được đáp ứng, quân đội mới có thể xem xét các bước mua sắm và đưa vũ khí vào trang bị.

Với SPIKE SR, các thông số hiện có tạo ra một nền tảng để Mỹ tiếp tục đánh giá. Tên lửa cùng ống chứa nặng khoảng 10 kg, có tầm bắn 50 m đến 2.000 m, sử dụng cơ chế "bắn và quên" và đầu dò quang điện tử có khả năng hoạt động ngày đêm. Rafael định vị hệ thống cho cấp tiểu đội và trung đội bộ binh.

Tuy nhiên, những thông số đó chưa đủ để kết luận SPIKE SR sẽ được quân đội Mỹ lựa chọn. Các cuộc đánh giá còn có thể xem xét độ tin cậy, độ chính xác, khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện, yêu cầu huấn luyện, bảo đảm hậu cần, bảo quản, vận chuyển và mức độ tương thích với trang bị hiện có.

Những yếu tố này đặc biệt quan trọng đối với một vũ khí dành cho bộ binh, bởi trọng lượng mang vác và khả năng triển khai nhanh ảnh hưởng trực tiếp đến cách đơn vị sử dụng hệ thống.

Khả năng tích hợp cũng là một vấn đề riêng. SPIKE SR không chỉ phải chứng minh tên lửa hoạt động tốt mà còn phải phù hợp với hệ thống ngắm, thiết bị hỗ trợ, quy trình huấn luyện và mạng lưới hậu cần của quân đội Mỹ nếu được lựa chọn.

Vì vậy, việc "đưa tên lửa vào tay bộ binh" không đơn giản là mua tên lửa rồi cấp phát cho binh sĩ.

AMTC có thể tạo một con đường tương đối nhanh từ phát triển nguyên mẫu tới các bước tiếp theo.

Tài liệu của AMTC cho biết một số dự án nguyên mẫu được trao theo OTA có thể dẫn tới hợp đồng hoặc giao dịch sản xuất tiếp theo nếu nguyên mẫu hoàn thành thành công và đáp ứng các điều kiện pháp lý liên quan.

Tuy nhiên, đây là khả năng của cơ chế, không phải cam kết rằng SPIKE SR sẽ chắc chắn được mua.

Vì vậy, vị trí hiện tại của SPIKE SR có thể hiểu đơn giản là đã vượt qua giai đoạn chỉ trình diễn công nghệ và đang tiến vào một quy trình chứng nhận cụ thể của Mỹ.

Nếu đáp ứng các yêu cầu đặt ra, chương trình mới có thể tạo cơ sở cho những quyết định tiếp theo.

Còn việc Mỹ có mua và đưa tên lửa chống tăng này vào biên chế hay không vẫn phụ thuộc vào kết quả đánh giá và các quyết định mua sắm sau đó.