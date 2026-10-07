Mỹ có thể đình chỉ hoạt động Đại sứ quán tại Kiev

Thượng nghị sĩ Marco Rubio phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC, ngày 29-3-2022. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trả lời phóng viên về những cảnh báo của Nga đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Kiev, ông Rubio cho biết Mỹ đánh giá mức độ an toàn của các cơ quan ngoại giao trên toàn thế giới hằng ngày.

Theo ông, Washington sẽ thay đổi hoạt động nếu xuất hiện mối đe dọa cần được xử lý, nhưng hiện chưa đưa ra quyết định như vậy đối với Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine.

“Chúng tôi có đại sứ quán hiện diện ở đó và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định xem liệu họ có an toàn khi ở đó hay không”, ông Rubio nói.

Phát biểu được đưa ra sau khi Moskva tiếp tục cảnh báo các cơ quan ngoại giao nước ngoài về nguy cơ an ninh tại Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã sử dụng “mọi phương tiện sẵn có” để cảnh báo các đại sứ quán và quyết định duy trì hay điều chỉnh hoạt động thuộc về từng quốc gia.

Theo ông Peskov, hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine vẫn tiếp diễn bất kể các nước quyết định thế nào đối với cơ quan đại diện ngoại giao.

Moskva cho rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm đáp trả những cuộc tập kích của Ukraine vào các cơ sở kinh tế Nga. Trong khi đó, Kiev cáo buộc Nga tiếp tục tấn công lãnh thổ và cơ sở hạ tầng Ukraine, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động dân sự.