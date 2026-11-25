Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị công bố kết quả điều tra nhằm đối phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp bị cáo buộc tại 16 đối tác thương mại lớn của Mỹ. Ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Washington dự kiến áp dụng các mức thuế nhập khẩu mới đối với nhiều nhóm hàng hóa từ các đối tác này.

Ba nguồn tin cho biết, kết quả cuộc điều tra theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 có thể được công bố ngay trong ngày 25 hoặc 26/11 (giờ Mỹ). Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) dự kiến đề xuất các mức thuế mới, áp dụng bổ sung bên cạnh những mức thuế mà chính quyền ông Trump đã ban hành trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Các mức thuế mới sẽ thay thế một phần các khoản thuế nhập khẩu áp dụng trên phạm vi toàn cầu trước đây, vốn đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

USTR đang điều tra những dấu hiệu mà cơ quan này cho là tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại phần lớn các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin kết quả cuộc điều tra có thể được công bố ngay trong tuần này. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Nhà Trắng hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters về kế hoạch công bố các mức thuế mới.

USTR khởi động cuộc điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất vào tháng 3, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra riêng đối với 60 đối tác về việc thực thi các quy định chống lao động cưỡng bức. Đến tháng 7, chính quyền ông Trump đã áp thuế nhập khẩu ở mức 10% hoặc 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại này.

Theo các nguồn tin, hiện vẫn chưa rõ mức thuế mới cụ thể sẽ được áp dụng đối với hàng nhập khẩu, cũng như những trường hợp nào có thể được miễn trừ.

Chính quyền ông Trump nhiều lần cho rằng Trung Quốc là nguồn gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp lớn nhất. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc, cho rằng hoạt động xuất khẩu của nước này phản ánh các lợi thế cạnh tranh.

Theo thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/1/2027, chính quyền ông Trump đã giới hạn mức thuế bổ sung áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai ở mức 20%. Mức này chưa bao gồm các khoản thuế khoảng 25% được áp dụng từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Mỹ cũng đã áp dụng mức thuế 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc theo các biện pháp chống lao động cưỡng bức. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn dư địa 7,5 điểm phần trăm trước khi chạm mức trần 20% theo thỏa thuận hiện tại.

Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc cũng đang đàm phán nhằm cắt giảm thuế quan đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa phi chiến lược nhập khẩu từ mỗi bên, thông qua một cơ chế được gọi là “Hội đồng Thương mại” (Board of Trade). Hiện vẫn chưa rõ các mức thuế mới theo Điều khoản 301 sẽ tác động như thế nào đến tiến trình đàm phán này.