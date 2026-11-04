Mỹ có nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử

Bà Keisha Lance Bottoms, cựu thị trưởng Atlanta, ngày 3/11 được cho là đã đánh bại doanh nhân Rick Jackson thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào ghế thống đốc bang Georgia. Bà sẽ kế nhiệm Thống đốc Brian Kemp, người chuẩn bị rời nhiệm sở sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc lịch sử đối với phụ nữ da màu trong nền chính trị Mỹ, đồng thời mang lại thắng lợi quan trọng cho đảng Dân chủ tại một trong những bang có tính cạnh tranh cao.

Georgia vốn là địa bàn mà đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát chức thống đốc trong hơn 2 thập kỷ.

Diễn biến trên cũng phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu cử tri bang Georgia, nơi cộng đồng người Mỹ gốc Phi đóng vai trò quan trọng trong liên minh chính trị của đảng Dân chủ.

Ứng viên Cộng hòa Rick Jackson, tỷ phú sáng lập công ty cung ứng nhân lực y tế Jackson Healthcare, xây dựng chiến dịch tranh cử dựa trên hình ảnh doanh nhân ngoài chính trường.

Ông cam kết cắt giảm thuế, tăng cường an ninh công cộng và giảm các quy định quản lý của chính quyền.

Trong khi đó, bà Bottoms từng giữ chức thị trưởng Atlanta và có kinh nghiệm hoạt động tại chính quyền liên bang. Bà từng đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao cho cựu Tổng thống Joe Biden, đồng thời lãnh đạo Văn phòng Gắn kết Công chúng tại Nhà Trắng.

Chiến thắng của bà Bottoms diễn ra 8 năm sau khi Stacey Abrams trở thành phụ nữ da màu đầu tiên được một đảng phái chính trị lớn tại Mỹ đề cử vào vị trí thống đốc. Tuy nhiên, bà Abrams không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm đó.

Cột mốc tại Georgia không phải diễn biến duy nhất liên quan đến phụ nữ da màu trong cuộc bầu cử lần này.

Bà Stacey Plaskett, ứng viên Dân chủ, cũng được cho là đắc cử thống đốc Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, trở thành phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào vị trí này tại vùng lãnh thổ.

Tại Florida, hạ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds được cho là giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên thuộc đảng Cộng hòa được bầu vào vị trí này.

Những kết quả trên cho thấy sự thay đổi đáng kể về thành phần đại diện trong chính trường Mỹ.

Tuy nhiên, việc các ứng viên thuộc những nhóm sắc tộc khác nhau giành chiến thắng tại các bang cũng phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét trong liên minh cử tri của hai đảng lớn.

Chiến thắng của bà Bottoms được xem là dấu mốc lịch sử đối với Georgia và nền chính trị Mỹ, đồng thời đặt ra kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách của chính quyền bang dưới sự lãnh đạo của đảng Dân chủ.