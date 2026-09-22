Mỹ cô lập tất cả hãng hàng không Iran trên toàn cầu

Máy bay của Iran Air. Ảnh: WANA

Ông Bessent phát biểu như vậy trên đài CNBC khi công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp sâu rộng nhằm cô lập mạng lưới hàng không dân dụng của Iran.

Quan chức này giải thích các trung tâm quốc tế phục vụ máy bay Iran sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại hoàn toàn khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ. Ông cảnh báo các nhà khai thác nước ngoài sẽ không thể tiếp nhiên liệu, cung cấp dịch vụ hạ cánh hoặc bán vé cho các chuyến bay Iran nếu không muốn để mất quyền tiếp cận hệ thống thanh toán bằng USD.

Các quan chức Iran chưa đưa ra phản ứng công khai ngay lập tức về những hạn chế hàng không dự kiến được áp dụng.

Ông Bessent cũng cảnh báo các bên thứ ba đang hỗ trợ Tehran rằng Washington đã xác định được những trung gian tài chính tạo điều kiện cho các giao dịch của Iran. “Chúng tôi đã phát hiện những bên hỗ trợ như vậy trên khắp thế giới. Chúng tôi biết họ là ai. Họ cũng biết mình là ai và chúng tôi đang chấm dứt hoạt động đó”, ông nói.

Khi được hỏi liệu các cuộc thảo luận có đề cập khả năng Trung Quốc thực thi những biện pháp này hay không, ông Bessent xác nhận vấn đề đã được đưa ra trong các cuộc họp. Ông lưu ý Washington thường tiến hành “các cuộc thảo luận kín, diễn ra ở hậu trường” với nhiều quốc gia thay vì công khai trước truyền thông. Theo ông, giới chức tài chính Trung Quốc, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng vẫn “tham gia rất tích cực vào quá trình này”.

Về thời gian và mức độ của chiến dịch, ông Bessent không cho biết liệu các biện pháp này sẽ kéo dài “một tuần, một tháng hay 6 tháng” nhưng nhấn mạnh sức ép hiện nay là “chưa từng có tiền lệ”.

Lệnh cấm vận hàng không được đưa ra trong bối cảnh Washington tăng cường các biện pháp kinh tế nhằm vào Tehran trong khuôn khổ chiến dịch “Cuồng nộ Kinh tế”, khi cuộc đối đầu với Iran đã bước sang tháng thứ 7.

Cuộc xung đột Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 sau các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel, kéo theo những gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, các cuộc đấu tên lửa kéo dài trong khu vực và sức ép ngày càng lớn lên các kênh thương mại và tài chính của Iran.