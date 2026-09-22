Mỹ có kế hoạch mở hai căn cứ quân sự mới tại Greenland

Hãng Reuters dẫn thông tin từ các quan chức am hiểu vấn đề cho biết, kế hoạch này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh ba bên sắp được ký kết giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland.

Hai địa điểm được lựa chọn là Narsarsuaq - nơi từng là căn cứ Bluie West One của Mỹ cho đến khi đóng cửa vào những năm 1950 và hiện dân số chỉ còn vài chục người, và Mestersvig, một trạm quân sự hiện do Đội tuần tra chó kéo xe Sirius thuộc lực lượng đặc biệt Đan Mạch sử dụng.

Hai binh sĩ trong đội Sirus cùng đàn chó kéo xe. Ảnh: Reddit

Dự kiến, đại diện ba bên sẽ chính thức ký kết thỏa thuận mới tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York vào ngày 22/9. Nội dung chi tiết của văn bản thỏa thuận chưa được công bố chính thức và các điều khoản vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng.

Phía Đan Mạch nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ đặt an ninh khu vực Bắc Cực dưới sự giám sát chung của NATO, thay vì chỉ thuộc phạm vi quản lý song phương giữa Mỹ và Đan Mạch.

Mặc dù ông Trump tuyên bố thỏa thuận mang lại cho Mỹ "quyền kiểm soát vĩnh viễn" đối với an ninh khu vực, các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland khẳng định văn bản này tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland từng diễn ra với quy mô lớn trong quá khứ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự và hơn 10.000 binh sĩ trú đóng trên hòn đảo này. Hiện nay, Mỹ chỉ còn duy trì một cơ sở duy nhất là Căn cứ Vũ trụ Pituffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule) ở phía tây bắc với khoảng 150 nhân sự.