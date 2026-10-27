Mỹ chuẩn hóa quy định nhận diện xe tự lái hoàn toàn

Theo Motor1, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa hoàn tất dự thảo một quy định, trong đó cho phép ôtô sử dụng đèn màu xanh cyan chiếu sáng liên tục làm tín hiệu cho thấy hệ thống tự lái hoàn toàn đang vận hành chiếc xe.

Kế hoạch này sẽ cập nhật Tiêu chuẩn An toàn xe cơ giới liên bang 108 (FMVSS 108) quy định về đèn chiếu sáng của xe, nhằm mở rộng phạm vi và bao trùm các phương tiện tự hành hoàn toàn như Tesla Cybercab - vốn được xuất xưởng mà không có vô lăng cùng chân ga và chân phanh.

Nội dung dự thảo sẽ cho phép các nhà sản xuất ôtô bổ sung tùy chọn đèn tín hiệu ADS màu xanh cyan, vốn chỉ bật sáng khi hệ thống tự hành không yêu cầu động thái giám sát từ con người.

Không có nội dung nào trong tài liệu dự thảo này bắt buộc nhà sản xuất ôtô phải lắp đặt các đèn ADS màu xanh cyan. Đề xuất này chỉ nhắm đến chuẩn hóa cyan là màu sắc đại diện, cũng như thiết lập các quy tắc về vị trí lắp đặt và khả năng hiển thị cho bất kỳ hãng xe nào lựa chọn sử dụng.

Một chiếc xe không người lái không trang bị các đèn tín hiệu ADS màu xanh cyan vẫn sẽ hợp pháp ngay cả khi dự thảo được chính thức thông qua.

Nội dung “tùy chọn” tạo ra dư địa cho các phương pháp tiếp cận khác nhau trên toàn ngành công nghiệp ôtô Mỹ. Một đội xe robotaxi có thể áp dụng hệ thống đèn này để tăng độ nhận diện, trong khi một nhà sản xuất khác bỏ qua chúng hoàn toàn. Tuy nhiên, cả hai đều sẽ tuân thủ cùng một quy định về đèn chiếu sáng mà NHTSA đang soạn thảo lại.

Theo Motor1, ý tưởng này khởi nguồn từ Mercedes-Benz khi hãng xe Đức từng thử nghiệm đèn màu xanh turquoise trên các mẫu xe tự hành sử dụng hệ thống Drive Pilot tại California và Nevada, trong khoảng thời gian 2023-2025.

Giám đốc NHTSA Jonathan Morrison cho biết các quy định mới sẽ giảm bớt những gánh nặng pháp lý không cần thiết đối với các phương tiện được sản xuất mà không có vô lăng hay chân ga, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng cho hệ thống đèn tín hiệu.

Trung Quốc cũng đang nghiên cứu các ý tưởng nhận diện tương tự dành cho các hệ thống lái tự động cấp độ cao hơn.

Theo Motor1, các đèn tín hiệu ADS màu xanh cyan sẽ chỉ bật sáng khi hệ thống tự động đang điều khiển ôtô mà không yêu cầu bất kỳ ai giám sát đường đi, sẽ tắt ngay thời điểm hệ thống đòi hỏi động thái giám sát từ con người.

Theo nội dung tài liệu của NHTSA, đèn sẽ chiếu sáng liên tục thay vì nhấp nháy. Tất cả đèn tín hiệu ADS trên xe cũng bật và tắt cùng lúc.

Về vị trí lắp đặt, các nhà sản xuất ôtô có thể lắp 1-2 đèn ở phía trước, 1-2 đèn ở mỗi bên hông và 1-2 đèn ở phía sau, tổng cộng 4-8 đèn trên mỗi xe. Độ cao giữa từng đèn với mặt đất phải đạt tối thiểu 38 cm, có sự phân biệt về mặt thị giác với các đèn khác thuộc hệ thống chiếu sáng.

Một đèn đơn phía trước hoặc phía sau phải nằm trên đường tâm của xe, trong khi một cặp đèn cần có chiều cao tương đương cùng khoảng cách đều nhau.

Bản dự thảo của NHTSA về cơ bản ngăn việc các nhà sản xuất ôtô vượt quá giới hạn nói trên. Một chiếc xe không thể rải thêm các đèn màu cyan dọc theo thân xe với bố cục khác với quy định.

Quy định này cũng sẽ nối tiếp quyết định trước đó của NHTSA về việc bãi bỏ yêu cầu chân phanh thủ công đối với các phương tiện do hệ thống tự hành hoàn toàn.