Aptera dự định vận chuyển chiếc xe đến khách hàng ở nước ngoài. Ảnh: Aptera.

Công ty Aptera Motors của Mỹ đã hoàn tất lắp ráp chiếc xe điện ba bánh đầu tiên được sản xuất để bán ra thị trường. Mẫu xe sử dụng các tấm pin mặt trời tích hợp trực tiếp vào thân xe, có thể tạo thêm khoảng 64 km phạm vi di chuyển mỗi ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi mà không cần cắm sạc từ lưới điện.

Một khách hàng bên ngoài nước Mỹ sắp nhận được chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên do Aptera Motors sản xuất thương mại. Công ty có trụ sở tại California đã hoàn tất lắp ráp phương tiện ba bánh và đang chuẩn bị các thủ tục xuất khẩu.

Người mua là Martin Hartono, Giám đốc điều hành GDP Venture. Ông Hartono giành được suất nhận xe đầu tiên, mang mã Accelerator #1, thông qua chương trình đầu tư sớm của Aptera. Trong chương trình này, thứ tự bàn giao xe cho khách hàng được xác định dựa trên quy mô khoản đóng góp tài chính của họ.

Với chiếc xe đầu tiên, Hartono lựa chọn lớp sơn đen mờ có tên Noir.

Đội ngũ kỹ thuật của Aptera thiết kế phương tiện này để khai thác một phần đáng kể năng lượng sử dụng hằng ngày trực tiếp từ ánh sáng mặt trời, tạo nên sự khác biệt so với những mẫu ô tô điện chạy pin thông thường. Các tế bào quang điện được tích hợp trực tiếp vào thân xe, cho phép thu năng lượng mặt trời trong suốt cả ngày.

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, lượng điện thu được từ ánh nắng có thể giúp xe di chuyển thêm khoảng 40 dặm, tương đương 64 km, mà không cần kết nối với lưới điện. Khi cần bổ sung năng lượng, người dùng vẫn có thể cắm sạc xe qua ổ điện dân dụng thông thường hoặc các trạm sạc công cộng.

Thử nghiệm độc lập xác nhận khả năng sạc bằng năng lượng mặt trời

Các thử nghiệm độc lập được tiến hành trước đó trong năm 2026 đã xác nhận những dự báo về khả năng sạc bằng năng lượng mặt trời của Aptera. Tháng 8/2026, công ty công bố dữ liệu hiệu suất được TÜV Rheinland, tổ chức kiểm định kỹ thuật quốc tế, xác minh.

Trước đó một tháng, vào tháng 7, chuyên gia năng lượng mặt trời của TÜV Rheinland, Tiến sĩ Giorgio Bardizza, đã dành ba ngày liên tiếp đánh giá chiếc xe tại nhà máy lắp ráp hoàn thiện của Aptera ở Carlsbad.

Sử dụng các thiết bị đo đã được hiệu chuẩn riêng, ông Bardizza theo dõi lượng năng lượng mặt trời mà xe thu được từ lúc bình minh đến khi mặt trời lặn, trong ba kịch bản vận hành khác nhau do Aptera đề xuất.

Thay vì chỉ đo tổng lượng điện được tạo ra trên bề mặt các tấm pin, thiết bị của chuyên gia ghi nhận lượng năng lượng thực tế có thể sử dụng và đi vào bộ pin sau khi trừ hao hụt trong quá trình chuyển đổi điện năng.

Để đạt mục tiêu bổ sung phạm vi di chuyển 40 dặm mỗi ngày, Aptera sử dụng mức tiêu thụ năng lượng dự kiến là 100 watt-giờ cho mỗi dặm. Theo tiêu chuẩn hiệu suất này, hệ thống pin mặt trời phải cung cấp ít nhất 4 kWh điện năng hữu dụng vào bộ pin trong một ngày.

Kết quả thử nghiệm trong cả ba ngày của tháng 7 đều cho thấy chiếc xe vượt qua ngưỡng 4 kWh nói trên.

Từ kiểm chứng công nghệ đến bàn giao xe cho khách hàng

Đối với ban lãnh đạo Aptera, việc chuyển từ giai đoạn kiểm chứng công nghệ bởi bên thứ ba sang hoàn thiện một chiếc xe dành cho khách hàng là cột mốc được chờ đợi trong nhiều năm.

“Đây là thời khắc mà đội ngũ của chúng tôi đã nỗ lực hướng tới trong nhiều năm”, đồng CEO Aptera Chris Anthony cho biết, đồng thời cảm ơn các cổ đông đầu tiên và những khách hàng đã đặt chỗ trước vì sự ủng hộ dành cho dự án.

Anthony nói thêm các nhóm sản xuất đang nỗ lực hoàn thiện thêm nhiều phương tiện để sớm bàn giao cho những khách hàng đầu tiên.

Đồng CEO Steve Fambro cho biết mục tiêu ngay từ khi thành lập Aptera là chế tạo một chiếc ô tô có khả năng khai thác năng lượng từ ánh nắng mặt trời. Theo ông, việc hoàn thành chiếc xe đầu tiên dành cho khách hàng là cột mốc quan trọng không chỉ với nhân viên công ty mà còn với cộng đồng rộng lớn đã ủng hộ dự án.

Hartono, một trong những nhà đầu tư tài chính sớm của Aptera, đánh giá cao khả năng kết hợp thu năng lượng mặt trời, thiết kế khí động học và công nghệ lưu trữ pin của mẫu xe.

“Aptera mang đến một giải pháp đầy triển vọng cho những người muốn giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng mà không phải đánh đổi khả năng di chuyển trên những quãng đường dài”, Hartono nhận định. Ông cho biết tự hào khi góp phần biến tầm nhìn này thành hiện thực.

Theo IE