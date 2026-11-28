E-4B Nightwatch là một trong những nền tảng chỉ huy đặc biệt nhất của Không quân Mỹ. Tuy nhiên, sau nhiều thập niên hoạt động, những chiếc Boeing 747-200 được quân sự hóa từ thập niên 1970 đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn về bảo dưỡng, phụ tùng và khả năng tích hợp công nghệ mới.

Theo Không quân Mỹ, phi đội E-4B hiện chỉ có 4 chiếc. Đây là lực lượng nhỏ nhưng phải duy trì nhiệm vụ trực chiến liên tục, với ít nhất một máy bay luôn được chuẩn bị để thực hiện vai trò Trung tâm Tác chiến trên không Quốc gia.

Việc duy trì một nền tảng có tuổi đời hàng chục năm trong trạng thái sẵn sàng 24/7 tạo ra áp lực lớn đối với lực lượng kỹ thuật và bảo đảm hậu cần

Một vấn đề khác là Boeing 747-200 đã ngừng sản xuất từ lâu. Nguồn cung phụ tùng thương mại ngày càng hạn chế, trong khi hệ thống điện tử và liên lạc của E-4B cần được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Để giải quyết tình trạng này, Mỹ triển khai chương trình Trung tâm Chỉ huy Sinh tồn Trên không (SAOC), phát triển máy bay kế nhiệm mang định danh E-4C.

Tháng 4/2024, Không quân Mỹ trao hợp đồng trị giá khoảng 13 tỷ USD cho Sierra Nevada Corporation để phát triển hệ thống máy bay mới.

Nền tảng được lựa chọn là Boeing 747-8i, phiên bản hiện đại hơn với thân máy bay lớn, động cơ mới và hiệu suất khai thác được cải thiện.

Theo kế hoạch được công bố, chương trình sử dụng 5 khung thân Boeing 747-8i mua từ Korean Air.

Bốn chiếc dự kiến được cải tiến thành máy bay SAOC, trong khi chiếc còn lại phục vụ thử nghiệm và giảm thiểu rủi ro kỹ thuật.

E-4C sẽ kế thừa những chức năng cốt lõi của E-4B, gồm khả năng chống chịu xung điện từ, duy trì liên lạc chiến lược và tiếp dầu trên không.

Đây là những yêu cầu quan trọng đối với một sở chỉ huy phải hoạt động trong môi trường khủng hoảng hạt nhân.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ thay thế khung thân cũ mà còn phải xây dựng lại hệ thống nhiệm vụ, thiết bị liên lạc và cơ sở hỗ trợ.

Điều này khiến quá trình phát triển phức tạp hơn nhiều so với việc đơn giản chuyển đổi một máy bay chở khách thành phiên bản quân sự.

Việc chuyển sang E-4C cho thấy Mỹ muốn duy trì năng lực chỉ huy trên không trong thời gian dài, thay vì phụ thuộc vào một phi đội đã phục vụ từ thời Chiến tranh Lạnh.

Với chương trình này, Washington đang chuẩn bị cho thế hệ sở chỉ huy chiến lược mới, trong bối cảnh yêu cầu liên lạc và điều hành lực lượng ngày càng phức tạp.