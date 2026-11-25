Chính quyền Trump được cho là sẽ công bố các mức thuế mới ngay trong tuần này, nhắm vào Trung Quốc, EU và hơn 10 nền kinh tế bị cáo buộc trợ cấp sản xuất, gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị công bố kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và hơn 10 nền kinh tế khác ngay trong ngày 24/11 (giờ Mỹ), theo một nguồn tin am hiểu vấn đề tiết lộ với Bloomberg. Động thái này nhằm thay thế các mức thuế quan mà Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã bác bỏ.

Các mức thuế mới dự kiến nhắm vào những nền kinh tế bị cáo buộc gây tổn hại cho ngành công nghiệp Mỹ thông qua việc trợ cấp cho các nhà sản xuất trong nước. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) dự kiến sớm hoàn tất cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất sản xuất theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định này cho phép tổng thống đơn phương áp thuế để đối phó với những hành vi bị coi là thương mại không công bằng.

Hiện chưa rõ mức thuế cụ thể, phạm vi hàng hóa chịu thuế cũng như thời điểm các biện pháp mới có hiệu lực. Trước đó, Wall Street Journal đưa tin chính quyền Mỹ có thể công bố kế hoạch ngay trong tuần này. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vốn nhiều lần thay đổi lập trường về chính sách thương mại, do đó thời điểm công bố vẫn có thể được điều chỉnh.

Các mức thuế mới có nguy cơ tiếp tục gây bất bình trong dư luận Mỹ, đặc biệt sau khi đảng Cộng hòa của ông Trump hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11. Một trong những nguyên nhân chính khiến cử tri quay lưng với đảng này là sự bất mãn trước chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Dù vậy, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ dường như không khiến ông Trump thay đổi lập trường. Tổng thống Mỹ tiếp tục bảo vệ những chính sách kinh tế cốt lõi, cho rằng các biện pháp thuế quan đã hỗ trợ nhà sản xuất trong nước và thu hút thêm đầu tư vào Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng Trung Quốc, EU và các nền kinh tế khác nằm trong diện điều tra đã gây sức ép lớn lên các nhà sản xuất Mỹ bằng cách đưa lượng hàng hóa giá rẻ ồ ạt vào thị trường. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television tuần trước, ông Greer cho biết cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất sản xuất sẽ được hoàn tất "trong thời gian rất sớm".

USTR khởi động cuộc điều tra thương mại này hồi tháng 3, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu mà ông Trump áp đặt trước đó.

Đến tháng 7, chính quyền Mỹ chuyển sang áp thuế từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa từ khoảng 60 nền kinh tế, sau cuộc điều tra về cáo buộc các bên này không có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, những mức thuế này hiện cũng đang đối mặt với thách thức pháp lý tại Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ.