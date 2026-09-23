Mỹ chuẩn bị lễ đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Ngày 23-9, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài ba ngày. Đây là lần đầu nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ trong gần ba năm.

Nhà Trắng tại Washington, nơi dự kiến diễn ra lễ đón và các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Pexels

Theo chương trình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trực tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân khi chuyên cơ tới một căn cứ quân sự ở bang Maryland vào tối cùng ngày theo giờ địa phương. Washington đã chuẩn bị nhiều nghi thức trang trọng cho chuyến thăm.

Tại Nhà Trắng, hoạt động đón tiếp sẽ có nghi thức quân sự và màn trình diễn máy bay. Lịch trình còn gồm tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi lưu giữ bản gốc Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp. Nhân viên Nhà Trắng cùng đội danh dự quân đội Mỹ trước đó đã tiến hành diễn tập để chuẩn bị cho các nghi lễ.

Cuộc hội đàm chính dự kiến diễn ra ngày 24-9, tập trung vào thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo cùng một số vấn đề quốc tế. Theo các nhà phân tích được Reuters dẫn, cuộc gặp được kỳ vọng góp phần củng cố sự ổn định trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thương mại tiếp tục là một nội dung được chú ý khi thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài 11 tháng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ hết hạn vào tháng 11. Hai bên hiện vẫn trao đổi về thuế quan, khoáng sản đất hiếm cùng một số vấn đề kinh tế khác.

Theo các nguồn tin am hiểu kế hoạch, cuộc hội đàm có thể mang lại một số kết quả cụ thể, như giảm thuế ở một số lĩnh vực, tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy và mở rộng đối thoại quân sự. Trí tuệ nhân tạo cũng dự kiến được đưa vào chương trình thảo luận.

Một điểm nhấn trong lịch trình là tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng vào tối 24-9, dự kiến có sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Reuters cho biết danh sách khách mời có thể gồm Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và lãnh đạo OpenAI Sam Altman.

Sự hiện diện của nhiều tên tuổi trong giới công nghệ cũng phản ánh vai trò ngày càng lớn của lĩnh vực này trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung. Hai nước trước đó đã thảo luận khả năng giảm hoặc dỡ bỏ thuế đối với một số mặt hàng, trong đó có khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.

Sau cuộc gặp tại Washington, ông Trump và ông Tập có thể còn những dịp tiếp xúc trong các tháng cuối năm, trong đó có khả năng gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 hoặc các cuộc họp G20 tại Mỹ vào tháng 12.

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