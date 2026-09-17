Mỹ chuẩn bị khả năng tác chiến quanh Mặt Trăng

Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) , quân chủng được thành lập dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2019, đang chuẩn bị khả năng tác chiến trong không gian và quanh Mặt Trăng. Ảnh: Không Quân Mỹ (USAF)

Theo truyền thông phương Tây, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đưa ra nhận định ngày 16/9 tại Hội nghị Không quân, Vũ trụ và Không gian mạng diễn ra gần Washington. Ông cho rằng quân đội Mỹ cần thích ứng để có thể sẵn sàng chiến đấu, duy trì hoạt động và giành chiến thắng trong mọi môi trường, từ đáy biển đến khu vực không gian giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Phát biểu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu tiết lộ Washington đã triển khai các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo.

Loạt tuyên bố của các quan chức quân sự Mỹ trong những ngày qua cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một môi trường an ninh mới, trong đó không gian có thể trở thành khu vực cạnh tranh giữa các cường quốc.

Hướng tới không gian sâu hơn

Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) , quân chủng được thành lập dưới thời Tổng thống Donald Trump năm 2019, đang chuẩn bị khả năng tác chiến trong không gian và quanh Mặt Trăng.

Trung tướng Gregory Gagnon, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến đấu Không gian, cho biết nhân loại đang tiến sâu hơn vào không gian, do đó USSF phải sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của Mỹ tại những khu vực ngày càng xa Trái Đất.

Theo ông Gagnon, cộng đồng tình báo Mỹ nhận định các đối thủ tiềm tàng đang tìm cách mở rộng hoạt động chiến tranh vào không gian. “Các đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc đang tích cực theo đuổi các hoạt động trong hệ thống và tại nhiều khu vực của không gian”, ông nói.

Trung Quốc thành lập lực lượng quân sự chuyên trách về không gian vào năm 2024, với nhiệm vụ tăng cường năng lực ứng phó các cuộc khủng hoảng liên quan đến không gian.

Mỹ và nhiều quốc gia khác từng chứng minh khả năng phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất. Tuy nhiên, những cuộc thử nghiệm này chủ yếu được tiến hành từ mặt đất nhằm vào vệ tinh của chính quốc gia thực hiện thử nghiệm. Việc Washington công khai chuẩn bị cho khả năng tác chiến ở khu vực giữa quỹ đạo cao của Trái Đất và Mặt Trăng đánh dấu sự mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động quân sự.

Hiệp ước Không gian Vũ trụ đặt ra giới hạn

Sau khi Mỹ công bố việc triển khai vũ khí trong không gian, Trung Quốc lên tiếng phản đối.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun hôm 15/9 khẳng định Bắc Kinh ủng hộ việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình, đồng thời phản đối vũ khí hóa, quân sự hóa và chạy đua vũ trang trong không gian.

Ông Guo kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng các hoạt động chuẩn bị quân sự trong không gian.

Những diễn biến mới làm dấy lên câu hỏi về giới hạn mà các hiệp ước quốc tế đặt ra đối với hoạt động quân sự ngoài Trái Đất.

Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967, được Mỹ và Trung Quốc ký kết, quy định các thiên thể như Mặt Trăng phải được sử dụng “độc quyền cho mục đích hòa bình”. Văn kiện cũng cấm đưa vũ khí hạt nhân lên không gian và quy định trách nhiệm của các quốc gia đối với thiệt hại do vật thể không gian của mình gây ra.

Vấn đề quân sự hóa không gian từng được đưa ra thảo luận tại Liên hợp quốc sau khi Mỹ cáo buộc Nga phát triển vũ khí chống vệ tinh đặt trong không gian. Một nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản đề xuất nhằm kêu gọi các nước không phát triển hoặc triển khai vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt trong không gian đã bị Nga phủ quyết. Một nghị quyết khác của Nga kêu gọi cấm mọi loại vũ khí trong không gian cũng không được thông qua.

Trung tướng Gagnon khẳng định Lực lượng Không gian Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động an toàn và có trách nhiệm trong mọi khu vực của không gian. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chính sách của quân đội Mỹ đối với việc sử dụng các loại vũ khí như đạn hoặc vật thể phóng trong không gian.

Lực lượng Không gian Mỹ hiện đặt mục tiêu tăng gấp đôi quy mô trong 5 năm tới, lên khoảng 25.000 quân nhân. Khoảng hai phần ba số nhân sự bổ sung dự kiến được phân bổ cho Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến đấu Không gian.

Theo người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến đấu Không gian, việc phát triển các năng lực quân sự mới nhằm tăng khả năng bảo vệ nước Mỹ và tạo ra sức răn đe trong bối cảnh hoạt động của các cường quốc ngày càng mở rộng vào không gian.