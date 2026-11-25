Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer dự kiến công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về các khoản trợ cấp công nghiệp tại Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 14 nền kinh tế khác trong tuần này. Tuy nhiên, thời điểm công bố vẫn có thể thay đổi.

Ông Greer cho rằng các khoản trợ cấp và hình thức hỗ trợ khác từ chính phủ đã tạo ra tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại những nền kinh tế này. Nhờ được hỗ trợ, doanh nghiệp có thể sản xuất hàng hóa với chi phí thấp, sau đó đưa lượng lớn sản phẩm ra thị trường quốc tế với giá cạnh tranh, gây sức ép lên các nhà sản xuất Mỹ.

Các container tại cảng Tiền Loan (Qianwan) ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Văn phòng USTR từ chối bình luận về kế hoạch trên. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Trung Quốc có thể đối mặt mức thuế cao hơn

Kết quả điều tra của USTR nhiều khả năng mở đường cho việc áp dụng các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 27 quốc gia thành viên EU.

Các mức thuế dự kiến áp dụng đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ những thị trường này. Tuy nhiên, một số nhóm sản phẩm như thép, nhôm và ô tô có thể được loại trừ do đã chịu các mức thuế riêng theo cơ chế an ninh quốc gia của Mỹ.

Mức thuế cụ thể hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền ông Trump nhiều lần đề cập đến khả năng đưa mức thuế mới về gần với những mức thuế mà Tổng thống Mỹ từng áp dụng trong năm 2025, trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ đợt áp thuế đầu tiên vào tháng 2/2026.

Đối với những đối tác đã đạt thỏa thuận thương mại với Washington, mức thuế mới dự kiến sẽ được điều chỉnh để phản ánh các cam kết đã ký trước đó. Theo các nguồn tin, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể phải chịu mức thuế tổng thể từ 15% trở xuống.

Trong khi đó, Ấn Độ có nguy cơ đối mặt với mức thuế cao hơn, tùy thuộc vào nội dung các thỏa thuận thương mại đã đạt được với chính quyền Mỹ.

Trung Quốc được dự báo có thể chịu mức thuế cao hơn nhiều so với các đối tác khác. Nguyên nhân là các quan chức Mỹ cho rằng quy mô trợ cấp công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đặc biệt lớn, góp phần tạo ra tình trạng dư thừa nguồn cung và gây sức ép lên thị trường toàn cầu.

Một số nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ cũng đang cân nhắc đưa vào các điều khoản cho phép tăng thuế đối với những quốc gia không có biện pháp khắc phục tình trạng dư thừa công suất hoặc không điều chỉnh chính sách trong các cuộc đàm phán thương mại tiếp theo với Washington.

Nguy cơ gia tăng sức ép lên thương mại toàn cầu

Các mức thuế mới dự kiến không thay thế hoàn toàn những biện pháp thuế quan hiện hành mà có thể được áp dụng bổ sung vào các mức thuế từ những cơ chế riêng biệt.

Trong đó, một biện pháp được Mỹ công bố hồi tháng 7 nhằm vào các quốc gia không ngăn chặn hoạt động thương mại hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Chính sách này thiết lập mức thuế từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, nhưng hiện đang vấp phải sự phản đối tại tòa án.

Nếu kế hoạch mới được triển khai, doanh nghiệp xuất khẩu tại nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng chi phí khi tiếp cận thị trường Mỹ. Đặc biệt, những nền kinh tế có hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu lớn sang Mỹ có thể chịu tác động đáng kể.

Động thái này cũng cho thấy chính quyền ông Trump tiếp tục sử dụng thuế quan như một công cụ gây sức ép trong chính sách thương mại, bên cạnh các cuộc đàm phán song phương. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, mức thuế cuối cùng và cách Washington thực hiện các thỏa thuận đã ký với từng đối tác.