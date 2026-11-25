Mỹ chuẩn bị áp thuế quan mới với loạt đối tác thương mại. (Nguồn: Getty Images)

Động thái trên nhằm khôi phục chính sách thuế quan sau khi một số biện pháp áp thuế trước đó bị Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ tháng 2/2026.

Các đề xuất nằm trong báo cáo điều tra về tình trạng dư thừa công suất sản xuất tại 16 đối tác thương mại, được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) khởi động tháng 3/2026 theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Theo USTR, tình trạng dư thừa công suất tại các nền kinh tế có thể dẫn đến sản xuất vượt nhu cầu, gia tăng xuất khẩu và duy trì thặng dư thương mại hàng hóa kéo dài.

Các nguồn tin am hiểu kế hoạch cho biết, mức thuế mới dự kiến không vượt quá giới hạn mà chính quyền Tổng thống Trump đã thỏa thuận với các đối tác trong năm qua. Theo đó, tổng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc không quá 20%, trong khi mức áp dụng với EU được giữ dưới 15%.

Các đối tác thuộc diện điều tra vẫn có cơ hội trình bày ý kiến thông qua các phiên điều trần, tham vấn công khai và đàm phán trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra.

Các mức thuế mới có thể đi kèm những trường hợp miễn trừ; các nước cũng có thể được xem xét giảm thuế nếu có biện pháp khắc phục tình trạng dư thừa công suất.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc dự kiến hết hạn vào tháng 1/2027, trong khi Washington và Mexico đang đàm phán gia hạn Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).

Theo giới quan sát, các biện pháp thuế quan mới có thể tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý, đồng thời làm gia tăng bất ổn trong quan hệ thương mại giữa Mỹ với các đối tác, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.