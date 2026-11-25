Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo The Wall Street Journal ngày 24-11, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự kiến công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về trợ cấp công nghiệp của các đối tác ngay trong tuần này.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, tập trung vào những chính sách bị Washington cho là tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng cho doanh nghiệp nước ngoài.

Các mức thuế mới có thể áp dụng với phần lớn hàng hóa nhập khẩu, ngoại trừ một số mặt hàng như thép, nhôm và ô tô vốn chịu các biện pháp thuế riêng.

Theo nguồn tin, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể chịu thuế 15% hoặc thấp hơn, trong khi Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ có nguy cơ đối mặt mức thuế cao hơn.

Tuy nhiên, mức thuế cụ thể, phạm vi áp dụng và thời điểm triển khai chưa được công bố chính thức.

Thông tin trên làm gia tăng lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực lạm phát tại Mỹ.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 có thời điểm giảm khoảng 2,5% khi nhà đầu tư đánh giá tác động của chính sách thuế mới.