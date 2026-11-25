Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo ngày 20/11/2026. Ảnh: Nhà Trắng

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố các biện pháp thuế quan mới trong tuần này, tiếp tục đẩy mạnh chính sách thương mại vốn là trọng tâm trong chương trình nghị sự kinh tế của ông, bất chấp những thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Mở rộng cơ sở áp thuế mới

Theo đó, đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã tiến hành điều tra 16 nền kinh tế, bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc, nhằm xác định liệu các chính phủ có dành những khoản trợ cấp không công bằng cho doanh nghiệp trong nước, gây bất lợi cho các công ty Mỹ hay không.

Cuộc điều tra được khởi động theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Quy định này cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế đối với những quốc gia bị xác định có hành vi phân biệt đối xử với doanh nghiệp hoặc hoạt động thương mại của Mỹ.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, kết quả điều tra dự kiến sớm được công bố, tạo cơ sở pháp lý mới để Washington áp đặt thuế quan. Cách tiếp cận này khác với cơ sở pháp lý của các mức thuế trong chiến dịch “Ngày Giải phóng” (Liberation Day) đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ trong năm nay.

Các quan chức Mỹ lập luận rằng trợ cấp của chính phủ nước ngoài tạo lợi thế không công bằng cho doanh nghiệp sở tại, đồng thời khiến một số quốc gia xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ với mức giá thấp, gây tổn hại cho các nhà sản xuất Mỹ.

Động thái mới cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn kiên định với chiến lược sử dụng thuế quan để định hình lại quan hệ thương mại, ngay cả khi chính sách này góp phần làm gia tăng chi phí sinh hoạt và trở thành một trong những vấn đề khiến cử tri bất bình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nhiều nước có thể chịu mức thuế cao hơn

Mức độ tác động của đợt thuế quan mới sẽ khác nhau giữa các đối tác, tùy thuộc vào những thỏa thuận thương mại mà họ đã đạt được với Washington.

Theo Financial Times, Mỹ dự kiến vẫn thực hiện các cam kết trong những thỏa thuận thương mại trước đó, qua đó duy trì mức trần thuế đối với các quốc gia đã đàm phán thành công với chính quyền ông Donald Trump. Tuy nhiên, các mức thuế mới sẽ được cộng gộp với những khoản thuế phổ thông từ 10 - 12,5% mà Washington áp dụng hồi đầu mùa hè, liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức.

Vì vậy, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU có thể chỉ phải chịu thêm mức thuế khoảng 2,5 - 5%, do đã có các mức thuế hiện hành và những cam kết thuế quan trong thỏa thuận thương mại với Mỹ hồi năm ngoái.

Trong khi đó, một số nước Đông Nam Á được dự báo có thể phải đối mặt với mức thuế bổ sung cao hơn. Nguyên nhân là các thỏa thuận mà những nước này đạt được với Washington đã quy định mức thuế phổ thông đối với nhiều mặt hàng ở ngưỡng cao hơn.

Trường hợp Trung Quốc cũng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới chức và các chuyên gia thương mại. Nhiều chuyên gia đánh giá Bắc Kinh có quy mô trợ cấp công nghiệp lớn, khiến nước này có thể trở thành mục tiêu đáng chú ý trong cuộc điều tra của Mỹ.

Các quan chức Mỹ từng thảo luận khả năng đề xuất mức thuế cao để phản ánh quy mô trợ cấp công nghiệp mà Washington cho là tồn tại ở các nền kinh tế đối tác. Tuy nhiên, một phương án được cân nhắc là sau khi công bố, Mỹ có thể tạm đình chỉ việc áp dụng những mức thuế này và điều chỉnh xuống ngưỡng đã thống nhất trong các thỏa thuận thương mại.

Một số mặt hàng dự kiến được miễn trừ khỏi đợt áp thuế mới, gồm dầu mỏ, khí đốt, phân bón và những sản phẩm khác mà Mỹ không sản xuất. Các mặt hàng đã chịu thuế riêng vì lý do an ninh quốc gia cũng có thể được đưa vào diện ngoại lệ.

Nếu được triển khai, đợt thuế quan mới sẽ tiếp tục cho thấy cách chính quyền Tổng thống Donald Trump kết hợp các công cụ thương mại và sức ép đàm phán để theo đuổi mục tiêu bảo vệ sản xuất trong nước. Đồng thời, sự khác biệt về mức thuế giữa các đối tác có thể tạo ra những tác động không đồng đều đối với thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.