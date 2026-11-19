Phát biểu với báo giới tại Philippines, ông Rubio cho biết các cơ quan chức năng Mỹ không có thông tin hay dấu hiệu cho thấy những sự cố nói trên có chung nguyên nhân hoặc liên quan đến hoạt động của các đối tượng bên ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt nhấn mạnh sự cố tại Microsoft không liên quan đến tình trạng gián đoạn hoạt động của FAA, trong khi sự cố tại cơ quan hàng không này cũng không có mối liên hệ với những trục trặc được ghi nhận tại các ngân hàng vài ngày trước đó.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy các vụ việc xuất phát từ hoạt động của tin tặc, tội phạm mạng, chính phủ nước ngoài hoặc bất kỳ tác nhân nào có ý đồ gây hại. Ông Rubio đồng thời khẳng định chính quyền Mỹ đang theo dõi sát tình hình, đặc biệt quan tâm đến những sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống thiết yếu và duy trì cảnh giác trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Tuy nhiên, việc chưa phát hiện mối liên hệ giữa các vụ việc không đồng nghĩa với việc mọi nguy cơ về an ninh mạng đã được loại trừ. Các cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục đánh giá nguyên nhân từng sự cố, đồng thời phân biệt rõ trục trặc kỹ thuật với những hành vi xâm nhập trái phép hoặc phá hoại có chủ đích.

Việc nhiều hệ thống thiết yếu liên tiếp gặp sự cố cho thấy những điểm yếu tiềm ẩn trong hạ tầng công nghệ, đặc biệt khi các dịch vụ tài chính, hàng không và liên lạc ngày càng phụ thuộc vào những mạng lưới kết nối phức tạp.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Mỹ trong việc hiện đại hóa thiết bị, tăng cường dự phòng và nâng cao khả năng ứng phó sự cố, nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn trên diện rộng trong tương lai.