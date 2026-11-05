Mỹ cho vay khoảng 1/3 kho dự trữ dầu sưởi nhằm kiểm soát giá cả

Lượng nhiên liệu được cho vay chiếm gần 1/3 trong tổng số 1 triệu thùng dầu sưởi dự trữ khẩn cấp của Mỹ. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, nhiên liệu từ Kho dự trữ dầu sưởi khu vực Đông Bắc sẽ được lấy từ các cơ sở lưu trữ tại Boston và New Haven. Quá trình chuyển giao hoặc vận chuyển dự kiến hoàn tất trước ngày 6/11.

Bể chứa dầu tại cảng New York và New Jersey ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thứ trưởng Năng lượng Kyle Haustveit cho biết, động thái này sẽ giúp giải quyết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, đảm bảo người dân Mỹ tại khu vực Đông Bắc được giữ ấm, đồng thời duy trì khả năng sẵn sàng lâu dài của Kho dự trữ dầu sưởi khu vực Đông Bắc.

Theo các hợp đồng, bốn công ty gồm Global Companies LLC, Sprague Operating Resources LLC, Trafigura Trading LLC và Vitol Inc sẽ phải hoàn trả đúng số lượng dầu đã vay, kèm theo một khoản phụ phí. Điều này nhằm đảm bảo kho dự trữ được bổ sung đầy đủ trước mùa sưởi cao điểm vào năm tới.

Kể từ khi cơn bão Sandy đổ bộ vào khu vực này năm 2012, Mỹ mới chỉ một lần sử dụng đến Kho dự trữ dầu sưởi khu vực Đông Bắc. Kho dự trữ khẩn cấp này hiện được lưu giữ tại các địa điểm ở New Jersey, Connecticut, Massachusetts và Maine. Tại khu vực New England, khoảng 30% số hộ gia đình sử dụng dầu sưởi, trong khi tỷ lệ này ở bang Maine là khoảng 50%.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các thượng nghị sỹ từ cả hai đảng thúc giục chính phủ giải phóng dầu sưởi từ kho dự trữ. Trước đó, giá dầu diesel, một loại nhiên liệu cùng quy trình tinh chế với dầu sưởi, đã chạm mức kỷ lục trên 6,5 USD/gallon do các gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông trong bối cảnh xung đột.