Mỹ cho vay dầu sưởi để hạ nhiệt giá nhiên liệu

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Động thái này diễn ra sau khi các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng chính trị kêu gọi chính quyền giải phóng lượng dầu sưởi từ kho dự trữ. Dầu sưởi có thành phần tương tự nhiên liệu diesel, loại nhiên liệu đã tăng lên mức giá kỷ lục trên 6,50 USD/gallon sau những gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông do cuộc chiến với Iran gây ra. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở Nga cũng là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Một nguồn tin tại Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, chính quyền sẽ đánh giá liệu có cần tiếp tục giải phóng thêm dầu sưởi từ kho dự trữ hay không.

Mỹ mới chỉ sử dụng Kho dự trữ dầu sưởi gia đình khu vực Đông Bắc một lần kể từ khi bão Sandy tấn công khu vực này vào năm 2012. Kho dự trữ khẩn cấp được đặt tại các cơ sở ở New Jersey, Connecticut, Massachusetts và Maine.

Khoảng 1/3 số hộ gia đình tại vùng New England sử dụng dầu sưởi, trong đó tỷ lệ này tại bang Maine lên tới khoảng một nửa.

Chi phí dầu sưởi tăng vọt đã trở thành vấn đề đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đặc biệt tại một số cuộc đua vào Thượng viện. Các nghị sĩ Cộng hòa của ông Trump đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết chính quyền "cam kết làm mọi thứ trong khả năng để giảm chi phí năng lượng". Bộ này cho biết sẽ tổ chức đấu thầu cạnh tranh đối với các khoản cho vay, dành cho cả các nhà bán lẻ nhiên liệu và đơn vị vận hành kho chứa, nhằm đưa nhiên liệu đến những khu vực đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Trên mạng xã hội X, bà Collins cho biết động thái này tương đương với việc tăng 13% nguồn cung cho khu vực New England và sẽ giúp giảm chi phí dầu sưởi của khu vực này trong mùa đông năm nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tỏ ra không mấy tin tưởng vào hiệu quả của biện pháp này. Ông Tom Kloza, cố vấn năng lượng trưởng tại Gulf Oil, nhận định trên X rằng động thái này "khó hiểu và có lẽ không mang lại tác động đáng kể", đồng thời cho rằng biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến giá cả.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá bán lẻ dầu diesel bình quân đã duy trì quanh mức 6,32 USD/gallon trong những ngày gần đây, sau khi chạm mức kỷ lục 6,52 USD/gallon vào tháng trước.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ cho vay tối đa 315.000 thùng dầu sưởi ấm từ các kho dự trữ tại Maine, Massachusetts và Connecticut. Việc giao hàng dự kiến hoàn tất trước ngày 13/11.

Trong nỗ lực kiểm soát giá dầu thô tăng do cuộc chiến với Iran, chính quyền Mỹ trước đó đã đồng ý cho vay 172 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Kho dự trữ khẩn cấp này được đặt tại các bang ven biển Texas và Louisiana, hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang ủng hộ dự án đường ống dẫn khí tự nhiên Constitution của Williams Companies. Dự án này sẽ vận chuyển khí tự nhiên khai thác tại bang Pennsylvania đến các hộ gia đình ở New York và khu vực New England để phục vụ nhu cầu sưởi ấm.

Trong tuần này, Mỹ đã giải ngân khoản tài trợ lên tới 42 triệu USD từ Đạo luật Sản xuất Quốc phòng - đạo luật có từ thời Chiến tranh Lạnh, để triển khai các công việc ban đầu của dự án Constitution. Tuy nhiên, bang New York đã ngăn chặn dự án vì những lo ngại về môi trường.