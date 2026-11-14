Mỹ: Cho phép nối lại các chuyến bay sau sự cố liên lạc hàng không

Tuy nhiên, tình trạng chậm, hủy chuyến vẫn có thể tiếp diễn trong quá trình các hãng hàng không khôi phục lịch trình.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, quận Queens, thành phố New York (Mỹ), ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sự cố xảy ra tại hệ thống thông tin liên lạc của 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực, vốn có nhiệm vụ điều phối máy bay trên các hành trình giữa các sân bay. Trước tình hình này, FAA đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất cánh nhằm bảo đảm an toàn hàng không. Các chuyến bay đang trên không không thuộc diện phải hạ cánh khẩn cấp.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy thông báo hoạt động hàng không đã được phép nối lại sau khi lệnh hạn chế được dỡ bỏ. Ông cho rằng sự cố liên quan đến hệ thống thiết bị đã cũ. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin khẳng định sự việc không xuất phát từ một cuộc tấn công mạng và không liên quan đến tình trạng gián đoạn trên diện rộng của Microsoft.

Trước đó, ít nhất 827 chuyến bay đã phải chuyển hướng hoặc quay trở lại sân bay xuất phát do sự cố. Khoảng 11.000 chuyến bay, phục vụ hơn 1,5 triệu hành khách, dự kiến cất cánh từ các sân bay Mỹ sau 16h ngày 13/11 (giờ địa phương), làm gia tăng nguy cơ chậm và hủy chuyến trên diện rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sự cố cũng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không quốc tế. Cơ quan Hàng không Dân dụng Liên bang Mexico (AFAC) ngày 13/11 thông báo tạm dừng các chuyến bay dự kiến khởi hành từ Mexico đến Mỹ theo yêu cầu hạn chế hoạt động của nhà chức trách hàng không Mỹ. Hai hãng hàng không Volaris và Aeroméxico cũng cảnh báo nguy cơ chậm, hủy chuyến trên các đường bay đến và đi từ Mỹ.

Sự việc làm dấy lên những quan ngại về tình trạng lạc hậu của hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ. Bộ trưởng Sean Duffy cho biết các thiết bị cũ là một trong những vấn đề cần được khắc phục để nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Chính phủ Mỹ đang triển khai kế hoạch hiện đại hóa hạ tầng hàng không, song quá trình này vẫn cần thêm nguồn lực đầu tư.

Dù lệnh tạm dừng cất cánh đã được dỡ bỏ, các hãng hàng không vẫn cần thời gian để bố trí lại máy bay, phi hành đoàn và lịch khai thác. Vì vậy, hành khách được khuyến cáo theo dõi thông báo của hãng hàng không trước khi đến sân bay. Đây là lần thứ ba trong thế kỷ 21 Mỹ áp dụng lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động cất cánh trên phạm vi toàn quốc. Hai lần trước diễn ra sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và vào tháng 1/2023, khi hệ thống thông báo tin tức hàng không dành cho phi công gặp sự cố kỹ thuật, khiến hàng nghìn chuyến bay bị ảnh hưởng.