Mỹ cho phép lãnh đạo Iran dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York nhưng siết chặt đi lại, cấm mua hàng xa xỉ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York vào tháng 9-2025

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Năm cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ cho phép phái đoàn Iran tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, mặc dù có một số hạn chế.

Theo Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, quyết định được đưa ra "phù hợp với nghĩa vụ của nước chủ nhà" theo Hiệp định Trụ sở LHQ năm 1947.

Một nguồn tin thân cận cho biết phái đoàn Iran bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi cùng các nhân viên thiết yếu. Ông Pezeshkian dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng vào thứ tư, 23-9.

Tuy nhiên, Washington áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Phái đoàn sẽ bị hạn chế đi lại, bị cấm mua hàng hóa xa xỉ và các mặt hàng khác theo chính sách của chúng tôi. Quy mô phái đoàn cũng nhỏ hơn năm ngoái".

Theo quy định trước đây, phái đoàn Iran chỉ được di chuyển giữa Trụ sở LHQ, Phái bộ Iran tại LHQ, nơi ở của Đại sứ và sân bay JFK.

Năm nay, phạm vi còn bị thu hẹp hơn nữa, chỉ được phép di chuyển giữa khách sạn và trụ sở LHQ để làm việc chính thức. Lệnh cấm mua sắm tại các cửa hàng và hàng xa xỉ được áp dụng đối với các thành viên.

Trước đó một ngày, Mỹ từ chối cấp thị thực cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các quan chức Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tới New Yok tham dự Đại hội đồng LHQ với lý do Palestine không cải cách, làm trái cam kết với Mỹ và có các hoạt động làm suy yếu triển vọng hòa bình

Đại hội đồng LHQ ngày 18-9 đã bỏ phiếu cho phép ông Abbas phát biểu qua video.

Phiên họp cấp cao Đại hội đồng LHQ sẽ khai mạc vào ngày 22-9 tại New York, trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông và các hạn chế vận tải biển tại eo biển Hormuz và Bab al-Mandab vẫn căng thẳng.

Theo Xinhua