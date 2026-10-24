Mỹ chính thức đưa khí heli vào danh sách vật liệu thiết yếu

Heli đóng vai trò quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Ngày 23/10, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) chính thức đưa khí heli vào danh sách vật liệu thiết yếu do vai trò quan trọng của loại khí này trong sản xuất chất bán dẫn và nhiều công nghệ năng lượng. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Theo bộ trên, việc bổ sung heli vào danh sách vật liệu thiết yếu sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất loại khí này tiếp cận thêm nguồn tài trợ từ chính phủ liên bang, đồng thời tăng cường giám sát chuỗi cung ứng nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ các ngành công nghiệp quan trọng.

Heli chủ yếu được thu hồi như một sản phẩm phụ trong quá trình xử lý khí tự nhiên. Mỹ hiện là quốc gia sản xuất khí tự nhiên và heli lớn nhất thế giới, trong khi Qatar và Nga cũng nằm trong nhóm những nước cung cấp heli hàng đầu.

Tuy nhiên, nguồn cung từ các quốc gia này đang chịu nhiều sức ép. Hoạt động xuất khẩu heli của Qatar bị hạn chế nghiêm trọng do Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel. Trong khi đó, Nga áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu heli tạm thời từ tháng 4 vừa qua nhằm bảo vệ thị trường trong nước.

Heli trở thành vật liệu thứ 20 được DOE đưa vào danh sách vật liệu thiết yếu. Trước đó, than luyện kim sử dụng trong sản xuất thép được bổ sung vào năm 2025. Ngoài heli, flo là loại khí duy nhất khác có tên trong danh sách.

Theo tiêu chí của DOE, một nguyên tố hoặc vật liệu khoáng sản không dùng làm nhiên liệu được xếp vào nhóm thiết yếu khi giữ vai trò không thể thiếu đối với ít nhất một công nghệ năng lượng và có nguy cơ cao xảy ra gián đoạn chuỗi cung ứng./.