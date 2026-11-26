Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 25/11/2026 - Ảnh: CNBC.

Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp thuế quan lên 14 đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), nhằm giải quyết vấn đề mà Washington cho là tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại các nền kinh tế này.

Động thái này cho thấy Tổng thống Trump vẫn theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại dù Đảng Cộng hòa không giữ được quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11.

Chính quyền Tổng thống Trump đề xuất các mức thuế suất tối đa mới dao động từ 20% đến 40% nhưng Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết họ dự định giới hạn các mức thuế mới này ở ngưỡng thấp hơn, dựa trên các thỏa thuận thương mại đã hoàn tất hoặc vẫn đang trong quá trình đàm phán với các đối tác.

Thông qua việc công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 8 tháng về các hành vi thương mại không bình đẳng liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực công nghiệp, USTR đặt mục tiêu khôi phục và củng cố đòn bẩy thuế quan của Mỹ, sau khi một loạt biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump - bao gồm thuế quan đối ứng - bị Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu hóa vào tháng 2 năm nay.

Theo hãng tin Reuters, nỗ lực này cũng nhằm tạo cho chính sách thuế quan của Tổng thống Trump cùng các thỏa thuận thương mại liên quan một nền tảng pháp lý và chính trị vững chắc hơn. Cụ thể, chính quyền Mỹ đã sử dụng Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - một điều khoản đã qua kiểm chứng tại tòa án - để làm cơ sở pháp lý cho đề xuất thuế quan mới này. Ngoài ra, việc giải quyết các vấn đề về trợ cấp nước ngoài và chính sách công nghiệp cũng là những vấn đề thương mại trọng yếu mà cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ đều quan tâm.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra về dư thừa công suất, USTR cho biết Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế trần cao nhất là 20%. Mức thuế này sẽ được cộng dồn vào tổng mức thuế quan khoảng 25% đã được áp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Mức thuế trần này tuân thủ thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung, theo dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 10/1, trong đó quy định tổng thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump sẽ không vượt mức 20%. Tuy nhiên, trong trường hợp thỏa thuận đình chiến thương mại không được gia hạn, mức thuế áp dụng đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Trump sẽ tăng lên 40%.

Ông Greer cho biết theo dự kiến, các mức thuế mới sẽ chỉ có hiệu lực sau phiên điều trần công khai vào ngày 25/1/2027.

Đối với các đối tác khác bị chính quyền Tổng thống Trump đề xuất áp thuế quan dư thừa công suất, mức thuế mới sẽ không cộng dồn vào những mức thuế 10% hoặc 12,5% đã được áp trước đó sau một cuộc điều tra của USTR về vẫn đề lao động cưỡng bức. Mức thuế quan mới cũng sẽ không cộng dồn vào các loại thuế quan an ninh quốc gia áp dụng cho từng ngành hàng cụ thể như thép, nhôm, ô tô và các mặt hàng khác.

Ông Greer cho biết thêm, các mức thuế quan mới được đề xuất cũng sẽ không áp dụng đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đang được xem xét giảm thuế thông qua một cơ chế song phương Mỹ - Trung có tên là Hội đồng Thương mại (Board of Trade).

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Trung Quốc là nguồn cơn gây ra tình trạng dư thừa công suất, nhưng không đưa ra cảnh báo trả đũa. "Vấn đề được gọi là 'dư thừa công suất công nghiệp' thực tế không tồn tại”, người phát ngôn cho biết, đồng thời kêu gọi hai bên cùng nhau thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

USTR cũng đề xuất áp mức trần thuế quan là 18% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Cambodia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Bangladesh, đồng thời áp mức trần 15% đã bao gồm các loại thuế theo quy chế tối huệ quốc (MFN), đối với hàng hóa từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, EU và Thụy Sĩ.

Theo USTR, Ấn Độ - quốc gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận thương mại với chính quyền Tổng thống Trump - sẽ phải đối mặt với mức thuế 17% nếu một thỏa thuận được ký kết, hoặc mức thuế 25% nếu các cuộc đàm phán thất bại. Đối với Singapore, mức trần thuế quan được đề xuất là 10%.

Đối với Việt Nam, trần thuế quan được USTR đề xuất là 35%, nhưng sẽ giảm còn 20% nếu hai bên đạt được hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Greer cho biết các mức trần thuế quan đề xuất này nhất quán với những thỏa thuận thương mại mà Mỹ đã đạt được trong năm qua, vốn cũng bao gồm các điều khoản cắt giảm rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.

"Chúng tôi vẫn giữ nguyên định hướng này trong các đề xuất của mình, vì chúng tôi tin rằng nhiều thỏa thuận đã ký kết thực sự giải quyết được phần lớn các vấn đề liên quan đến tình trạng dư thừa công suất, hoặc ít nhất là góp phần giải quyết vấn đề đó”, ông Greer nói, đồng thời cho biết thêm rằng các mức trần thuế quan này không phải là điều bất ngờ đối với các đối tác thương mại.

Ông Greer cho biết Mexico và Na Uy không nằm trong các đề xuất này do các cuộc điều tra về hoạt động thương mại của các quốc gia này vẫn đang được tiến hành.