Khói lửa bốc lên tại một khu vực ở vùng Moscow của Nga sau cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine hồi tháng 8. (Nguồn: Al Jazeera)

Ngày 17/11, phát biểu trước cuộc họp Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine lần thứ 37 tại Brussels, Bỉ, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby chỉ trích các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga, cho rằng những hoạt động này không mang lại hiệu quả trong việc làm chậm bước tiến của quân đội Nga trên chiến tuyến hay giúp thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột.

Thậm chí, ông Colby cho rằng, những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, như trung tâm phân phối hàng hóa Wildberries, có thể củng cố quyết tâm của công chúng Nga và ý chí leo thang của Điện Kremlin.

Theo ông Colby, hoạt động hỗ trợ Ukraine nên tập trung vào củng cố tiền tuyến, nơi lực lượng Kiev đã đẩy lùi quân đội Nga tại một số khu vực, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công tầm trung nhằm vào tuyến tiếp tế của Moscow. Ông nhận định cách tiếp cận này sẽ giúp gây sức ép và làm chậm bước tiến của nước này.

Trái với quan điểm của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng, việc chỉ trích Ukraine tấn công các mục tiêu chiến lược và cơ sở phục vụ mục đích quân sự trên lãnh thổ Nga là không hợp lý. Ông nhấn mạnh cần tập trung lên án các cuộc tấn công mà Nga tiến hành hằng ngày nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cấp nước và sưởi ấm dân sự của Ukraine.

Liên quan hoạt động hỗ trợ Ukraine, ông Pistorius cho biết, Đức và Na Uy sẽ tài trợ một gói hệ thống phòng không Patriot mới dành cho Kiev, trong bối cảnh Kiev chật vật phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.

Theo đó, Berlin sẽ đóng góp 300 triệu USD để mua lô vũ khí mới nhất của Mỹ này, trong đó trọng tâm của gói hỗ trợ là các hệ thống phòng không.

Cùng ngày, Anh cũng công bố gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 240 triệu Bảng (khoảng 315 triệu USD) nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga trong mùa Đông. Gói hỗ trợ bao gồm hơn 1.000 tên lửa phòng không tầm ngắn, các bệ phóng và hơn 10 radar phòng không. Việc bàn giao dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 12.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các hệ thống tên lửa tầm ngắn này đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn thiết bị bay không người lái Shahed sử dụng động cơ phản lực do Nga triển khai nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Số radar bổ sung, được cung cấp từ Anh và các nước châu Âu, sẽ giúp lực lượng Ukraine phát hiện các đợt tấn công đang tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết, gói hỗ trợ nằm trong khoản viện trợ bổ sung 500 triệu Bảng dành cho Ukraine được công bố trong ngân sách Anh, nhằm khắc phục những thiếu hụt cấp bách về phòng không. Đây cũng là một phần trong cam kết hỗ trợ tổng thể trị giá 10 tỷ Bảng của London dành cho Kiev.

Theo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đến nay, các đồng minh của Washington đã chi hơn 10 tỷ USD để mua vũ khí của Mỹ cho Kiev. Trong khi đó, Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không khi Nga liên tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine.