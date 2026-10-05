Mỹ chi hàng trăm triệu USD để thay đổi cách chiến đấu cơ F-35 xuất kích

Dự án dự kiến kéo dài 5 năm, với giá trị hợp đồng ước tính từ 50 đến 100 triệu USD. Đây là một bộ phận trên mặt đất thuộc kiến trúc hỗ trợ nhiệm vụ tổng thể của F-35, được phi công và nhân viên lập kế hoạch sử dụng trước mỗi chuyến xuất kích.

Máy bay F-35C của Hải quân Mỹ trên boong tàu sân bay. (Ảnh: MW)

Thông qua hệ thống này, các thông tin quan trọng như tuyến đường bay, mối đe dọa, mục tiêu, vũ khí và thiết lập liên lạc được chuẩn bị trước. Dữ liệu sau đó được tải lên máy bay để phục vụ nhiệm vụ.

Hợp đồng hỗ trợ lập kế hoạch nhiệm vụ hiện tại được Hải quân Mỹ trao vào tháng 2/2023. Thông báo tìm kiếm nhà cung cấp mới cho thấy yêu cầu lần này về cơ bản không có thay đổi đáng kể về phạm vi, quy mô hay mức độ phức tạp so với hợp đồng hiện tại.

F-35 phụ thuộc lớn vào dữ liệu kỹ thuật số

Lập kế hoạch nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với F-35 bởi loại máy bay này phụ thuộc vào một lượng lớn dữ liệu kỹ thuật số và được thiết kế để hoạt động trong những môi trường tác chiến có mức độ tranh chấp cao.

F-35 có khả năng kết hợp thông tin thu thập từ các cảm biến trên máy bay với dữ liệu đến từ những nguồn bên ngoài. Trước khi cất cánh, máy bay vẫn cần được cung cấp dữ liệu phù hợp với môi trường và nhiệm vụ cụ thể.

Hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ vì vậy đóng vai trò chuẩn bị lượng thông tin cần thiết để F-35 có thể thực hiện nhiệm vụ trong từng khu vực hoạt động. Nỗ lực cải tổ lần này cũng cho thấy sự khác biệt giữa phần mềm vận hành trực tiếp trên F-35 và mạng lưới rộng lớn hơn gồm các hệ thống mặt đất hỗ trợ máy bay.

Lockheed Martin là đơn vị phát triển F-35 cùng phần cứng và phần mềm lập kế hoạch nhiệm vụ. Trong khi đó, hợp đồng mà Hải quân Mỹ đang tìm kiếm tập trung vào công tác hỗ trợ kỹ thuật và chương trình của chính phủ nhằm thiết kế lại Môi trường Lập kế hoạch Nhiệm vụ.

F-35 từng gặp nhiều vấn đề với hạ tầng kỹ thuật số

Trước đây, chương trình phụ thuộc đáng kể vào Hệ thống Thông tin Hậu cần Tự động (ALIS). Hệ thống này được thiết kế để đảm nhiệm nhiều chức năng, từ lập kế hoạch nhiệm vụ, hỗ trợ bảo trì cho đến quản lý hậu cần.

ALIS liên tục gặp các vấn đề về hiệu suất và khả năng sử dụng. Bộ Quốc phòng Mỹ khi đó chuyển sang phát triển Mạng lưới Tích hợp Dữ liệu Hoạt động (ODIN) nhằm thay thế ALIS.

ODIN được xây dựng trên một kiến trúc hiện đại hơn, trong đó điện toán đám mây đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu là tạo ra một phương thức quản lý và khai thác dữ liệu phù hợp hơn với yêu cầu vận hành của F-35.

Trong khi quá trình thay thế ALIS được triển khai, hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ của F-35 vẫn tiếp tục được phát triển theo hướng riêng.

Văn phòng Chương trình Liên hợp F-35 cũng theo đuổi Bộ công cụ Môi trường Lập kế hoạch Nhiệm vụ Quốc gia, một hệ thống được quản lý tập trung nhằm thay thế các hệ thống lập kế hoạch nhiệm vụ riêng biệt mà những quốc gia đối tác F-35 đang sử dụng.