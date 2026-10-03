Mỹ chỉ có thêm 29.000 việc làm mới trong tháng 9, Fed có thêm lý do để hoãn tăng lãi suất

Hội chợ việc làm ở New York, năm 2014. (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo do Cục Thông tin Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 2/10, nền kinh tế số một thế giới chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9. Con số này kém xa dự đoán 84.000 việc làm của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng nhích lên 4,2%, cao hơn 0,1 điểm % so với dự báo.

Ngành y tế đóng góp phần lớn số việc làm mới trong tháng 9, với 17.000 vị trí. Ngành xây dựng tăng thêm 11.000 việc làm, trong khi ngành sản xuất tăng 9.000.

Ngược lại, số việc làm trong khu vực chính phủ giảm 17.000. Các ngành dịch vụ cung ứng nhân sự tạm thời và dịch vụ thông tin lần lượt mất 11.000 và 10.000 việc làm. Lĩnh vực tài chính cũng ghi nhận mức giảm 7.000 việc làm.

Ngoài ra, BLS điều chỉnh giảm mức tăng trưởng việc làm trong tháng 8 từ 162.000 xuống 133.000 việc làm. Số liệu tháng 7 cũng được điều chỉnh từ mức tăng 21.000 xuống mức giảm 10.000. Tổng cộng, số việc làm của hai tháng thấp hơn 60.000 so với các báo cáo trước đó.

Các thị trường đã phản ứng nhanh chóng với dữ liệu mới. Giới đầu tư coi số liệu việc làm yếu là tin tốt bởi điều đó rất có thể sẽ ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đang bật tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm.

Sau những phát biểu gần đây của các nhà hoạch định chính sách thuộc ngân hàng trung ương, thị trường đã thay đổi kỳ vọng và hiện dự đoán Fed sẽ trì hoãn đợt tăng lãi suất tiếp theo cho đến tháng 12. Trước đó, ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm % vào tháng 9.

Đa số các nhà hoạch định chính sách coi lạm phát là mối đe dọa lớn hơn đối với nền kinh tế so với thị trường lao động - vốn đã thể hiện sự vững vàng trong những tháng gần đây. Những dữ liệu gần đây cho thấy các chủ lao động đang tuyển dụng ít và sa thải cũng ít. Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở mức thấp, trong khi một chỉ số khác cho thấy tỷ lệ sa thải đang ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed. Số liệu mới nhất về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cho thấy lạm phát lõi vẫn ở mức 3%.

Ở một diễn biến khác, báo cáo việc làm tháng 9 cũng là dữ liệu lao động cuối cùng được công bố trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11. Các khảo sát cho thấy người dân ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế, diễn biến có thể gây bất lợi cho Đảng Cộng hòa - phe đang nắm quyền tại Washington.

Theo khảo sát của Đại học Michigan, tâm lý người tiêu dùng đang ở mức gần thấp nhất trong lịch sử. Trong khi đó, nhiều người Mỹ cho biết quá trình tìm việc làm rất khó khăn. Kết quả cuộc bầu cử tháng 11 có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc chiến Mỹ - Iran và giá dầu thô.