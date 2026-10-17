Mỹ chỉ có 15 quả bom MOAB, vì sao loại vũ khí này vẫn gây chú ý?

Bom GBU-43/B MOAB không được sản xuất với số lượng lớn như các loại bom dẫn đường thông thường của quân đội Mỹ. Theo những thông tin được công bố, Mỹ chế tạo 15 quả bom tác chiến, bên cạnh 2 quả phục vụ thử nghiệm.

Chi phí của mỗi quả được ước tính khoảng 16 triệu USD, dù con số này có thể khác nhau tùy cách tính chi phí phát triển và sản xuất.

Số lượng hạn chế phản ánh vai trò đặc biệt của MOAB. Đây không phải loại bom được thiết kế để sử dụng thường xuyên trong mọi chiến dịch không kích.

Vũ khí phù hợp hơn với những mục tiêu có diện tích lớn, mạng lưới hang động hoặc vị trí phòng thủ mà sức nổ thông thường khó tạo ra hiệu quả tương đương trong một đòn đánh.

Việc triển khai MOAB cũng đòi hỏi máy bay vận tải chuyên dụng và quy trình chuẩn bị riêng.

Điều đó khiến loại bom này không linh hoạt bằng các loại bom dẫn đường nhỏ hơn, vốn có thể được tích hợp trên nhiều máy bay chiến đấu.

Tuy nhiên, giá trị quân sự của MOAB không chỉ nằm ở số lượng mục tiêu có thể phá hủy.

Một vụ nổ quy mô lớn có thể tác động đến tinh thần lực lượng đối phương, làm gián đoạn hoạt động tại khu vực bị đánh và gửi đi thông điệp về khả năng sử dụng vũ lực của bên tấn công.

Mặt khác, việc sử dụng vũ khí có sức công phá lớn luôn kéo theo rủi ro về thiệt hại ngoài dự kiến.

Nếu mục tiêu nằm gần khu dân cư hoặc công trình dân sự, hậu quả có thể vượt ra ngoài phạm vi quân sự.

Trong bối cảnh Mỹ cân nhắc các phương án liên quan đến Iran, MOAB được nhắc đến như một lựa chọn đặc biệt.

Tuy nhiên, việc đưa loại bom này vào kế hoạch không đồng nghĩa nó chắc chắn sẽ được sử dụng.

Hiệu quả, chi phí, rủi ro và mục tiêu chính trị đều có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng.